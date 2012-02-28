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تنفيذ حكم القتل في سعودي بالجوف.. ضُبط متلبساً بهذه الجريمة

بيان الداخلية: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على ذلك

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يقَتَّلوا أَوْ يصَلَّبوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلهم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ ينفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو زيدي بن معينق بن نزال الرويلي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني زيدي بن معينق بن نزال الرويلي، اليوم الأربعاء 12/ 6 /1439هـ في منطقة الجوف .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ حكم القتل في سعودي بالجوف.. ضُبط متلبساً بهذه الجريمة
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يقَتَّلوا أَوْ يصَلَّبوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلهم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ ينفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو زيدي بن معينق بن نزال الرويلي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني زيدي بن معينق بن نزال الرويلي، اليوم الأربعاء 12/ 6 /1439هـ في منطقة الجوف .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:42 AM

تنفيذ حكم القتل في سعودي بالجوف.. ضُبط متلبساً بهذه الجريمة

بيان الداخلية: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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26,030

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يقَتَّلوا أَوْ يصَلَّبوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلهم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ ينفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو زيدي بن معينق بن نزال الرويلي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني زيدي بن معينق بن نزال الرويلي، اليوم الأربعاء 12/ 6 /1439هـ في منطقة الجوف .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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