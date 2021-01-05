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مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"

يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).


وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).


وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:46 PM

مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"

يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
792

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).


وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

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