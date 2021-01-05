مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"
يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa
مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-05
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:46 PM
مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي"
يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa