وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).

مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-05 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 02:46 PM

مكافحة المخدرات: إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبتي "جندي أول - جندي" يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر - توظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي) (رجال).



وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa