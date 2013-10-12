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هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا إثر الهجوم على سوريا

قالت إنها قامت بتعليق المعدات العسكرية وفي انتظار تطوُّر الوضع

أعلنت هولندا اليوم أنها علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: إن هولندا قررت تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطوُّر الوضع.

هولندا أنقرة تركيا سوريا وزارة الخارجية الهولندية

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هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا إثر الهجوم على سوريا
سبق

أعلنت هولندا اليوم أنها علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: إن هولندا قررت تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطوُّر الوضع.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
09:26 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
02:30 AM

هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا إثر الهجوم على سوريا

قالت إنها قامت بتعليق المعدات العسكرية وفي انتظار تطوُّر الوضع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هولندا اليوم أنها علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: إن هولندا قررت تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطوُّر الوضع.

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