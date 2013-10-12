هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا إثر الهجوم على سوريا

قالت إنها قامت بتعليق المعدات العسكرية وفي انتظار تطوُّر الوضع

أعلنت هولندا اليوم أنها علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: إن هولندا قررت تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطوُّر الوضع.