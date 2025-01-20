"جونسون" لـ"بوتين": عودة العلاقات مرهون بتوقف روسيا عن زعزعة استقرارنا

ناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، بأن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين مرهون بتوقف روسيا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، التي تهدد الأوضاع الأمنية.

أوضحت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، أن "جونسون" اجتمع مع "بوتين" على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين، وناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وذكرت المتحدثة في بيان أوردته "رويترز"، أنه كان واضحًا فيما يتعلّق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن واقعة سالزبري، التي كانت استخدامًا طائشًا لسلاح كيماوي، ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة.

