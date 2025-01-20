النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جونسون" لـ"بوتين": عودة العلاقات مرهون بتوقف روسيا عن زعزعة استقرارنا

ناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، بأن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين مرهون بتوقف روسيا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، التي تهدد الأوضاع الأمنية.

أوضحت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، أن "جونسون" اجتمع مع "بوتين" على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين، وناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وذكرت المتحدثة في بيان أوردته "رويترز"، أنه كان واضحًا فيما يتعلّق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن واقعة سالزبري، التي كانت استخدامًا طائشًا لسلاح كيماوي، ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة.

برلين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين بريطانيا وروسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"جونسون" لـ"بوتين": عودة العلاقات مرهون بتوقف روسيا عن زعزعة استقرارنا
سبق

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، بأن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين مرهون بتوقف روسيا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، التي تهدد الأوضاع الأمنية.

أوضحت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، أن "جونسون" اجتمع مع "بوتين" على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين، وناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وذكرت المتحدثة في بيان أوردته "رويترز"، أنه كان واضحًا فيما يتعلّق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن واقعة سالزبري، التي كانت استخدامًا طائشًا لسلاح كيماوي، ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:02 PM

"جونسون" لـ"بوتين": عودة العلاقات مرهون بتوقف روسيا عن زعزعة استقرارنا

ناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,097

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، بأن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين مرهون بتوقف روسيا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، التي تهدد الأوضاع الأمنية.

أوضحت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، أن "جونسون" اجتمع مع "بوتين" على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين، وناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وذكرت المتحدثة في بيان أوردته "رويترز"، أنه كان واضحًا فيما يتعلّق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن واقعة سالزبري، التي كانت استخدامًا طائشًا لسلاح كيماوي، ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,123

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة