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إخماد معظم حرائق لبنان.. و"جيوب" ما زالت تشتعل كل فترة

التضاريس الجغرافية المعروفة بوعورتها تسهم في بقاء الخطر

أخمدت معظم النيران التي انتشرت في عدة مناطق بلبنان، بعد نحو 48 ساعة من اندلاعها، فيما لا تزال هناك بعض "الجيوب" التي تشتعل بين الحين والآخر، نتيجة الظروف المناخية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد شوهدت بعض الحرائق في التلال التابعة لبلدة دقون في جبل لبنان.

وتعتبر هذه النيران بمثابة "جيوب تشتعل بين حين وآخر"، كلما توافرت الظروف المناخية المواتية، كالرياح النشطة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وتلعب التضاريس الجغرافية للمنطقة، المعروفة بوعورتها، دوراً في انتشار الحرائق؛ نظراً لصعوبة وصول الأجهزة المعنية والمتطوعين إليها وإخمادها.

وقد تمت السيطرة على نحو 80% من الحرائق التي اندلعت في الساعات الـ48 الماضية، مع هطول الأمطار، التي لعبت دوراً فاق جهود المؤسسات المعنية في لبنان، أو الطائرتين اللتين جاءتا من قبرص للمشاركة في إخماد الحرائق.

وفيما يتعلق بالأضرار البشرية، لم تصدر حصيلة رسمية بشأنها حتى الآن، إلا أن عشرات المدنيين تعرضوا لحالات الاختناق، وأجليت عائلات من بعض المنازل التي اقتربت منها النيران، قبل أن يتمكن كثيرون من العودة لمنازلهم بعد إخماد النيران.

وأدّت الحرائق إلى وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة، حيث تعرضت السيارات والأراضي الزراعية للتلف، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية بعدُ عن حصيلة رسمية.

حرائق لبنان

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إخماد معظم حرائق لبنان.. و"جيوب" ما زالت تشتعل كل فترة
سبق

أخمدت معظم النيران التي انتشرت في عدة مناطق بلبنان، بعد نحو 48 ساعة من اندلاعها، فيما لا تزال هناك بعض "الجيوب" التي تشتعل بين الحين والآخر، نتيجة الظروف المناخية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد شوهدت بعض الحرائق في التلال التابعة لبلدة دقون في جبل لبنان.

وتعتبر هذه النيران بمثابة "جيوب تشتعل بين حين وآخر"، كلما توافرت الظروف المناخية المواتية، كالرياح النشطة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وتلعب التضاريس الجغرافية للمنطقة، المعروفة بوعورتها، دوراً في انتشار الحرائق؛ نظراً لصعوبة وصول الأجهزة المعنية والمتطوعين إليها وإخمادها.

وقد تمت السيطرة على نحو 80% من الحرائق التي اندلعت في الساعات الـ48 الماضية، مع هطول الأمطار، التي لعبت دوراً فاق جهود المؤسسات المعنية في لبنان، أو الطائرتين اللتين جاءتا من قبرص للمشاركة في إخماد الحرائق.

وفيما يتعلق بالأضرار البشرية، لم تصدر حصيلة رسمية بشأنها حتى الآن، إلا أن عشرات المدنيين تعرضوا لحالات الاختناق، وأجليت عائلات من بعض المنازل التي اقتربت منها النيران، قبل أن يتمكن كثيرون من العودة لمنازلهم بعد إخماد النيران.

وأدّت الحرائق إلى وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة، حيث تعرضت السيارات والأراضي الزراعية للتلف، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية بعدُ عن حصيلة رسمية.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
03:38 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:53 PM

إخماد معظم حرائق لبنان.. و"جيوب" ما زالت تشتعل كل فترة

التضاريس الجغرافية المعروفة بوعورتها تسهم في بقاء الخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت معظم النيران التي انتشرت في عدة مناطق بلبنان، بعد نحو 48 ساعة من اندلاعها، فيما لا تزال هناك بعض "الجيوب" التي تشتعل بين الحين والآخر، نتيجة الظروف المناخية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد شوهدت بعض الحرائق في التلال التابعة لبلدة دقون في جبل لبنان.

وتعتبر هذه النيران بمثابة "جيوب تشتعل بين حين وآخر"، كلما توافرت الظروف المناخية المواتية، كالرياح النشطة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وتلعب التضاريس الجغرافية للمنطقة، المعروفة بوعورتها، دوراً في انتشار الحرائق؛ نظراً لصعوبة وصول الأجهزة المعنية والمتطوعين إليها وإخمادها.

وقد تمت السيطرة على نحو 80% من الحرائق التي اندلعت في الساعات الـ48 الماضية، مع هطول الأمطار، التي لعبت دوراً فاق جهود المؤسسات المعنية في لبنان، أو الطائرتين اللتين جاءتا من قبرص للمشاركة في إخماد الحرائق.

وفيما يتعلق بالأضرار البشرية، لم تصدر حصيلة رسمية بشأنها حتى الآن، إلا أن عشرات المدنيين تعرضوا لحالات الاختناق، وأجليت عائلات من بعض المنازل التي اقتربت منها النيران، قبل أن يتمكن كثيرون من العودة لمنازلهم بعد إخماد النيران.

وأدّت الحرائق إلى وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة، حيث تعرضت السيارات والأراضي الزراعية للتلف، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية بعدُ عن حصيلة رسمية.

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