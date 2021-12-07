تفاعلًا مع "سبق".. مبنى "متوسطة بدر بشقراء" يغادر التعثر بتسليم ودراسة

تابعت تفاصيل القضية ووثّقت معاناة الأهالي لسنوات وتحويله "وكرًا للكلاب"

بعد تعثرٍ لما يقارب ٩ سنوات، قام المتعهد بإنشاء مبنى متوسطة "بدر" بشقراء، وتسليمه، وبدأت الدراسة فيه مع بداية هذا الأسبوع؛ وذلك تفاعلًا مع تقارير "سبق" التي نُشرت قبل ٦ أشهر، تناشد بإنهاء معاناة الأهالي من تعثر المبنى طيلة السنوات الماضية.

وتفصيلًا: ظل مبنى متوسطة بدر بحي المحمدية بشقراء، متعثرًا لسنوات. وفي عام ١٤٣٩هـ أكدت الإدارة لـ"سبق" أنها عَمِلت على استكمال ‏المشروعات المتعثرة في عدد من المواقع التعليمية التابعة لإدارة تعليم شقراء؛ منها إنشاء مبنى مدرسة بحي المحمدية بشقراء؛ مشيرة إلى أنه تم رفع مَحاضر المشروعات المتعثرة لمقام الوزارة؛ لاستكمالها واعتمادها، بعد إجازتها من المراقب المالي.

ورغم تأكيد الإدارة ومضيّ سنوات؛ ظل المبنى متعثرًا يشكل خطرًا على قاطني الحي؛ ليصبح مأوى للكلاب الضالة وسط الحي المأهول بالسكان والأطفال.

وفي شهر شعبان الماضي نشرت "سبق" ٣ تقارير تناشد بسرعة استكمال المبنى المتعثر منذ سنوات، ووثّقت معاناة المواطنين حيث اتخذت الكلاب الضالة المبنى وكرًا لها، تأوي إليه وتهدد قاطني الحي.

وبعد نشر "سبق" تلك التقارير، بدأ العمل المكثف في المبنى من قِبَل المتعهد.. وخلال ٦ أشهر استطاع إنهاء المشروع، وتم تسليم المبنى للإدارة لتبدأ الدراسة فيه مع بداية هذا الأسبوع.

وقد أشاد قاطنو حي المحمدية بتفاعل "سبق" مع مناشداتهم، وثمّنوا متابعتها لمراحل تعثر المبنى وتجاوبها مع معاناتهم حتى تم تسليم المشروع وبدء الدراسة فيه.