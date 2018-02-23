أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتي نقل وإحدى شاحنات النقل على أحد الطرق في جنوب مدينة صعدة بمحافظة صعدة يوم أول أمس الأربعاء الساعة (17:40) الموافق 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م . وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد استكملت كل إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة يوم أول أمس الأربعاء ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المشروعة) لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، الإنسانية) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف. وأشار إلى أنه تبين أن ما تم استهدافه بمكان وزمان الادعاء يوم أول أمس الأربعاء ( 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م) "هدف عسكري مشروع" عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة المدعومة من إيران وليس لأشخاص مدنيين، كما تبين لاحقًا أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقة العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني، ما يعد مخالفًا للإجراءات التنسيقية ما بين قيادة القوات المشتركة للتحالف ومكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن . كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية، مطالبًا جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية والأطقم الإغاثية لتأمين الحماية اللازمة لهم والتشديد على العاملين بالمنظمات بعدم التحرك دون اتباع الإجراءات والتعليمات المعتمدة للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث بسبب عدم الالتزام بإجراءات التحرك والحماية اللازمة .

"التحالف": تضرر شاحنة لبرنامج الغذاء العالمي من جراء تحركها بمنطقة العمليات دون اتباع الإجراءات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-23 أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتي نقل وإحدى شاحنات النقل على أحد الطرق في جنوب مدينة صعدة بمحافظة صعدة يوم أول أمس الأربعاء الساعة (17:40) الموافق 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م .



وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد استكملت كل إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة يوم أول أمس الأربعاء ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المشروعة) لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، الإنسانية) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.



وأشار إلى أنه تبين أن ما تم استهدافه بمكان وزمان الادعاء يوم أول أمس الأربعاء ( 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م) "هدف عسكري مشروع" عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة المدعومة من إيران وليس لأشخاص مدنيين، كما تبين لاحقًا أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقة العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني، ما يعد مخالفًا للإجراءات التنسيقية ما بين قيادة القوات المشتركة للتحالف ومكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن .



كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية، مطالبًا جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية والأطقم الإغاثية لتأمين الحماية اللازمة لهم والتشديد على العاملين بالمنظمات بعدم التحرك دون اتباع الإجراءات والتعليمات المعتمدة للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث بسبب عدم الالتزام بإجراءات التحرك والحماية اللازمة .

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 12:18 AM

اخر تعديل 23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 01:42 AM

"التحالف": تضرر شاحنة لبرنامج الغذاء العالمي من جراء تحركها بمنطقة العمليات دون اتباع الإجراءات قال: المستهدف بمكان وزمان الادعاء "هدف عسكري مشروع" عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع عناصر انقلابية





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أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتي نقل وإحدى شاحنات النقل على أحد الطرق في جنوب مدينة صعدة بمحافظة صعدة يوم أول أمس الأربعاء الساعة (17:40) الموافق 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م .



وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد استكملت كل إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة يوم أول أمس الأربعاء ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المشروعة) لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، الإنسانية) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.



وأشار إلى أنه تبين أن ما تم استهدافه بمكان وزمان الادعاء يوم أول أمس الأربعاء ( 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م) "هدف عسكري مشروع" عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة المدعومة من إيران وليس لأشخاص مدنيين، كما تبين لاحقًا أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقة العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني، ما يعد مخالفًا للإجراءات التنسيقية ما بين قيادة القوات المشتركة للتحالف ومكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن .



كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية، مطالبًا جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية والأطقم الإغاثية لتأمين الحماية اللازمة لهم والتشديد على العاملين بالمنظمات بعدم التحرك دون اتباع الإجراءات والتعليمات المعتمدة للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث بسبب عدم الالتزام بإجراءات التحرك والحماية اللازمة .