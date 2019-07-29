"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-29
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:42 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.