"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.