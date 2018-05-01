فيصل بن عبدالرحمن: مشـروع "القدية" سيوفر فرص عمل للشباب ويدفع مسيرة الاقتصاد الوطني

نوه بجهود ولي العهد في تحقيق الطموحات وإجراء الإصلاحات لخدمة الوطن وأبنائه

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض "أعمال" الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على وضع حجر الأساس لمشـروع "الـقديـة"، الـوجـھة الـترفيھـية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة.

ونوه في تصريح بهذه المناسبة بالجهود التي يوليها سمو ولي العهد في تحقيق الطموحات وإجراء الإصلاحات لخدمة الوطن وأبنائه، وتهيئة حياة كريمة آمنة مستقرة، انطلاقًا من مواصلة المملكة لمسيرتها الرائدة في صياغة مستقبل مشرق للبلاد وشبابها الواعد.

وقال: "إن سمو ولي العهد في سبيل سعيه لتحقيق اقتصاد متعدد المصادر لا يقوم على النفط وحده، أعلن عن إنشاء مشروعات عديدة تنموية واستثمارية، ومن بينها مشروع "القدية"، الذي يعد أكبر مشروع لمدينة ترفيهية، لتنطلق اليوم أعـمال الـبنية الـتحتية فـي تنفيذه، كما خطط له، ومـن الـمقرر الانـتھاء مـن الـمرحلة الأولى منه بمشيئة الله في العام 2022"، مشيرًا إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص عمل للشباب وما يمثله من جذب استثماري ومنفعة عامة في تنويعه لمصادر الدخل الوطني ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني.