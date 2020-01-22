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مصر تحبط مخططاً إرهابياً لـ"الإخوان" بالتزامن مع ذكرى 25 يناير

ضبطت العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد

أحبطت وزارة الداخلية المصرية مخططاً إرهابياً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والموجودين بتركيا وعددهم 7 أشخاص.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأنه تم ضبط العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلاً عن ضبط عدد من عناصر حركة "حسم" الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، وعناصر من اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، والتحفظ على عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي.

مصر وزارة الداخلية المصرية ذكرى 25 يناير

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مصر تحبط مخططاً إرهابياً لـ"الإخوان" بالتزامن مع ذكرى 25 يناير
سبق

أحبطت وزارة الداخلية المصرية مخططاً إرهابياً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والموجودين بتركيا وعددهم 7 أشخاص.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأنه تم ضبط العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلاً عن ضبط عدد من عناصر حركة "حسم" الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، وعناصر من اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، والتحفظ على عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
02:37 PM

مصر تحبط مخططاً إرهابياً لـ"الإخوان" بالتزامن مع ذكرى 25 يناير

ضبطت العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أحبطت وزارة الداخلية المصرية مخططاً إرهابياً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والموجودين بتركيا وعددهم 7 أشخاص.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأنه تم ضبط العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلاً عن ضبط عدد من عناصر حركة "حسم" الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، وعناصر من اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، والتحفظ على عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي.

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