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"الأرصاد" معلقة على ثلوج خريص: عاصفة بردية وليست تساقطًا للثلوج

لافتة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن من السبت القادم ودعت الجميع للانتباه

أكدت الأرصاد وحماية البيئة أن ما ظهر في مقاطع فيديو وصور متداولة لثلوج تغطى مساحات كبيرة من المناطق المحيطة بطريق خريص بين الرياض والأحساء بالقرب من سعد، بأنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلوج.

وتفصيلاً؛ قالت الأرصاد معلقة على الحالة إنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلج وسبق أن نبهت الهيئة من ذلك في التقرير الأخير للحالة والتقارير اليومية، كما تم إصدار الإنذارات اللازمة للحالة قبلها بوقت كافٍ، موضحة أن كل موسوم للربيع يحدث ذلك وأكثر.

وقالت هيئة الأرصاد إن المملكة ستشهد خلال شهر مايو تقلبات جوية حادة ومتسارعة أبرزها عواصف رعدية مصحوبة بالبرد مع تيارات هابطة والعواصف الترابية وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض لافتة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن بمشيئة الله من السبت القادم.

ودعت الجميع للانتباه ومتابعة التقارير اليومية الصادرة عنها بشكل مستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" معلقة على ثلوج خريص: عاصفة بردية وليست تساقطًا للثلوج
سبق

أكدت الأرصاد وحماية البيئة أن ما ظهر في مقاطع فيديو وصور متداولة لثلوج تغطى مساحات كبيرة من المناطق المحيطة بطريق خريص بين الرياض والأحساء بالقرب من سعد، بأنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلوج.

وتفصيلاً؛ قالت الأرصاد معلقة على الحالة إنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلج وسبق أن نبهت الهيئة من ذلك في التقرير الأخير للحالة والتقارير اليومية، كما تم إصدار الإنذارات اللازمة للحالة قبلها بوقت كافٍ، موضحة أن كل موسوم للربيع يحدث ذلك وأكثر.

وقالت هيئة الأرصاد إن المملكة ستشهد خلال شهر مايو تقلبات جوية حادة ومتسارعة أبرزها عواصف رعدية مصحوبة بالبرد مع تيارات هابطة والعواصف الترابية وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض لافتة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن بمشيئة الله من السبت القادم.

ودعت الجميع للانتباه ومتابعة التقارير اليومية الصادرة عنها بشكل مستمر.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
12:37 AM

"الأرصاد" معلقة على ثلوج خريص: عاصفة بردية وليست تساقطًا للثلوج

لافتة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن من السبت القادم ودعت الجميع للانتباه

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قاسم الخبراني - الرياض
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6,938

أكدت الأرصاد وحماية البيئة أن ما ظهر في مقاطع فيديو وصور متداولة لثلوج تغطى مساحات كبيرة من المناطق المحيطة بطريق خريص بين الرياض والأحساء بالقرب من سعد، بأنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلوج.

وتفصيلاً؛ قالت الأرصاد معلقة على الحالة إنها عاصفة بردية وليس تساقطًا للثلج وسبق أن نبهت الهيئة من ذلك في التقرير الأخير للحالة والتقارير اليومية، كما تم إصدار الإنذارات اللازمة للحالة قبلها بوقت كافٍ، موضحة أن كل موسوم للربيع يحدث ذلك وأكثر.

وقالت هيئة الأرصاد إن المملكة ستشهد خلال شهر مايو تقلبات جوية حادة ومتسارعة أبرزها عواصف رعدية مصحوبة بالبرد مع تيارات هابطة والعواصف الترابية وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض لافتة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن بمشيئة الله من السبت القادم.

ودعت الجميع للانتباه ومتابعة التقارير اليومية الصادرة عنها بشكل مستمر.

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