النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أنشيلوتي" : نطمح في العودة إلى مدريد بالكأس .. و"كروس" : خصمنا يسعى للثأر

قبل موقعة الريال وبرشلونة في السوبر الإسباني في الرياض

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ،إن فريقه جاهز لمواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية.


وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، في الرياض قائلاً : "أحب هذا النوع من المباريات، ونطمح في تحقيق أول لقب هذا الموسم، والعودة إلى مدريد بكأس البطولة".


وامتدح أنشيلوتي أداء مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، وتوقع أن يقدم مع الفريق الكاتالوني عروضًا قوية في النصف الثاني من الموسم.


من جهة أخرى، قال لاعب وسط الريال، الألماني توني كروس، إن مباراة القمة أمام برشلونة لا تعترف بالفروق في المستوى، مضيفًا أن غريمه سيسعى للثأر للهزيمة 2-1 أمام الريال في الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أنشيلوتي" : نطمح في العودة إلى مدريد بالكأس .. و"كروس" : خصمنا يسعى للثأر
سبق

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ،إن فريقه جاهز لمواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية.


وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، في الرياض قائلاً : "أحب هذا النوع من المباريات، ونطمح في تحقيق أول لقب هذا الموسم، والعودة إلى مدريد بكأس البطولة".


وامتدح أنشيلوتي أداء مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، وتوقع أن يقدم مع الفريق الكاتالوني عروضًا قوية في النصف الثاني من الموسم.


من جهة أخرى، قال لاعب وسط الريال، الألماني توني كروس، إن مباراة القمة أمام برشلونة لا تعترف بالفروق في المستوى، مضيفًا أن غريمه سيسعى للثأر للهزيمة 2-1 أمام الريال في الدوري.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:42 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:57 AM

"أنشيلوتي" : نطمح في العودة إلى مدريد بالكأس .. و"كروس" : خصمنا يسعى للثأر

قبل موقعة الريال وبرشلونة في السوبر الإسباني في الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
903

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ،إن فريقه جاهز لمواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية.


وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، في الرياض قائلاً : "أحب هذا النوع من المباريات، ونطمح في تحقيق أول لقب هذا الموسم، والعودة إلى مدريد بكأس البطولة".


وامتدح أنشيلوتي أداء مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، وتوقع أن يقدم مع الفريق الكاتالوني عروضًا قوية في النصف الثاني من الموسم.


من جهة أخرى، قال لاعب وسط الريال، الألماني توني كروس، إن مباراة القمة أمام برشلونة لا تعترف بالفروق في المستوى، مضيفًا أن غريمه سيسعى للثأر للهزيمة 2-1 أمام الريال في الدوري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة