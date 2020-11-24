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سيارتان مفخختان وكمين.. مقتل 30 مسلحاً موالين لتركيا في هجمات شمال سوريا

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات

قُتل نحو ثلاثين شخصاً اليوم الثلاثاء في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، من جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارتين مفخختين انفجرتا تباعاً في مدينتَي الباب وعفرين في محافظة حلب، بينما نصبت "قسد" كميناً لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف بأن السيارة مفخخة التي انفجرت في مدينة الباب في شرق محافظة حلب كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة؛ ما تسبّب بمقتله مع مرافقه وسائقه، إضافة إلى مدنيَّيْن. وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة، التي سيطرت عليها القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ فبراير (شباط) 2017، إثر هجوم واسع شنته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يستبعد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن تكون خلايا التنظيم خلف هذا الاستهداف، وخصوصاً أنه تبنى مرات عدة تفجيرات في مدينة الباب، إلا أن المنطقة تشهد أحياناً مواجهات بين الفصائل الموالية لأنقرة التي تتنافس على النفوذ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سيارتان مفخختان وكمين.. مقتل 30 مسلحاً موالين لتركيا في هجمات شمال سوريا
سبق

قُتل نحو ثلاثين شخصاً اليوم الثلاثاء في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، من جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارتين مفخختين انفجرتا تباعاً في مدينتَي الباب وعفرين في محافظة حلب، بينما نصبت "قسد" كميناً لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف بأن السيارة مفخخة التي انفجرت في مدينة الباب في شرق محافظة حلب كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة؛ ما تسبّب بمقتله مع مرافقه وسائقه، إضافة إلى مدنيَّيْن. وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة، التي سيطرت عليها القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ فبراير (شباط) 2017، إثر هجوم واسع شنته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يستبعد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن تكون خلايا التنظيم خلف هذا الاستهداف، وخصوصاً أنه تبنى مرات عدة تفجيرات في مدينة الباب، إلا أن المنطقة تشهد أحياناً مواجهات بين الفصائل الموالية لأنقرة التي تتنافس على النفوذ.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:14 PM

سيارتان مفخختان وكمين.. مقتل 30 مسلحاً موالين لتركيا في هجمات شمال سوريا

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل نحو ثلاثين شخصاً اليوم الثلاثاء في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، من جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارتين مفخختين انفجرتا تباعاً في مدينتَي الباب وعفرين في محافظة حلب، بينما نصبت "قسد" كميناً لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف بأن السيارة مفخخة التي انفجرت في مدينة الباب في شرق محافظة حلب كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة؛ ما تسبّب بمقتله مع مرافقه وسائقه، إضافة إلى مدنيَّيْن. وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة، التي سيطرت عليها القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ فبراير (شباط) 2017، إثر هجوم واسع شنته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يستبعد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن تكون خلايا التنظيم خلف هذا الاستهداف، وخصوصاً أنه تبنى مرات عدة تفجيرات في مدينة الباب، إلا أن المنطقة تشهد أحياناً مواجهات بين الفصائل الموالية لأنقرة التي تتنافس على النفوذ.

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