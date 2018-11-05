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اجتماع تنسيقي يبرز أهمية دور العمل التطوعي في خدمة المجتمعات العربية

حول قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية

عقد الاتحاد العربي للتطوع وإدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمالالتطوعية التي تُقام نسختها الأولى برعاية من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدأحمد أبوالغيط خلال الفترة 4 - 6 ديسمبر القادم بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

أكد الجانبان أهمية دور العمل التطوعي في خدمة المجتمعات العربية، ومساهمته في الخطط التنموية بها. وقال السيد حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية إن الاجتماع تم عقده مع الدكتورة ناصرية بغدادي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية وأعضاء من لجنة التحكيم واللجنة المنظمة للقلادة.

وأضاف بأنه تم خلال اللقاء مناقشة مساهمة جامعة الدول العربية في التعريف بالجائزة التي تُعد واحدة من أهم جوائز العمل التطوعي على المستوى الإقليمي.. وقد أبدت استعدادها بذلك من خلال التواصل مع وزارات الشؤون الاجتماعية في الوطن العربي عبر جامعة الدول العربية ومندوبي الدول بها، وتعريفهم بالجائزة وآليات المشاركة فيها، وكذلك مساهمتها في لجنة تحكيم القلادة.

ونوه الاجتماع بدور مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للتنمية الإنسانية، ومبادراتها المتنوعة في خدمة العمل الخيري والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.. مشددًا على أهمية دور المجتمع المدني في البناء، والارتقاء بالمجتمعات العربية، وتعزيز مساهمات الشباب العربي، واستثمار قدراته في الاتجاه الصحيح.

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اجتماع تنسيقي يبرز أهمية دور العمل التطوعي في خدمة المجتمعات العربية
سبق

عقد الاتحاد العربي للتطوع وإدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمالالتطوعية التي تُقام نسختها الأولى برعاية من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدأحمد أبوالغيط خلال الفترة 4 - 6 ديسمبر القادم بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

أكد الجانبان أهمية دور العمل التطوعي في خدمة المجتمعات العربية، ومساهمته في الخطط التنموية بها. وقال السيد حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية إن الاجتماع تم عقده مع الدكتورة ناصرية بغدادي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية وأعضاء من لجنة التحكيم واللجنة المنظمة للقلادة.

وأضاف بأنه تم خلال اللقاء مناقشة مساهمة جامعة الدول العربية في التعريف بالجائزة التي تُعد واحدة من أهم جوائز العمل التطوعي على المستوى الإقليمي.. وقد أبدت استعدادها بذلك من خلال التواصل مع وزارات الشؤون الاجتماعية في الوطن العربي عبر جامعة الدول العربية ومندوبي الدول بها، وتعريفهم بالجائزة وآليات المشاركة فيها، وكذلك مساهمتها في لجنة تحكيم القلادة.

ونوه الاجتماع بدور مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للتنمية الإنسانية، ومبادراتها المتنوعة في خدمة العمل الخيري والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.. مشددًا على أهمية دور المجتمع المدني في البناء، والارتقاء بالمجتمعات العربية، وتعزيز مساهمات الشباب العربي، واستثمار قدراته في الاتجاه الصحيح.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
08:50 PM

اجتماع تنسيقي يبرز أهمية دور العمل التطوعي في خدمة المجتمعات العربية

حول قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد الاتحاد العربي للتطوع وإدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية اجتماعًا تنسيقيًّا بشأن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمالالتطوعية التي تُقام نسختها الأولى برعاية من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدأحمد أبوالغيط خلال الفترة 4 - 6 ديسمبر القادم بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

أكد الجانبان أهمية دور العمل التطوعي في خدمة المجتمعات العربية، ومساهمته في الخطط التنموية بها. وقال السيد حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية إن الاجتماع تم عقده مع الدكتورة ناصرية بغدادي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية وأعضاء من لجنة التحكيم واللجنة المنظمة للقلادة.

وأضاف بأنه تم خلال اللقاء مناقشة مساهمة جامعة الدول العربية في التعريف بالجائزة التي تُعد واحدة من أهم جوائز العمل التطوعي على المستوى الإقليمي.. وقد أبدت استعدادها بذلك من خلال التواصل مع وزارات الشؤون الاجتماعية في الوطن العربي عبر جامعة الدول العربية ومندوبي الدول بها، وتعريفهم بالجائزة وآليات المشاركة فيها، وكذلك مساهمتها في لجنة تحكيم القلادة.

ونوه الاجتماع بدور مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للتنمية الإنسانية، ومبادراتها المتنوعة في خدمة العمل الخيري والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.. مشددًا على أهمية دور المجتمع المدني في البناء، والارتقاء بالمجتمعات العربية، وتعزيز مساهمات الشباب العربي، واستثمار قدراته في الاتجاه الصحيح.

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