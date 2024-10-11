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أنقذ مدرسة من كارثة فأصيب وأجرى عملية.. "ربيع" يروي قصة حريق الأربعاء

تمكّن من إخماده وإخراج طاقم المدرسة بأمان رغم إصابته

روى سعد ربيع حارس مدرسة ابتدائية للبنات بأحد المسارحة، تفاصيل دوره في إخماد حريق مدرسة الأحد الابتدائية، وتعرضه للإصابة خلال إخماد الحريق.

وفي التفاصيل قال سعد لـ"سبق": تعرضت غرفة الحارس لحريق وهي على مدخل المدرسة، عندما كنت خارجها وقت صلاة المغرب، وبادرت بدخول الغرفة وإخماد الحريق الذي أتى عليها من الداخل.

وأضاف: تمكنت من إخماده وإخراج طاقم المدرسة بأمان رغم إصابته، قبل تطور الحريق وخروجه من الغرفة إلى باقي مرافق المدرسة؛ مبينًا أن حالته تتحسن وقد أجرى عملية ليده هذا اليوم؛ إثر الحريق الذي تعرض له.

من جانبه، قال متحدث تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": إن حريقًا محدودًا نشب في غرفة حارس الابتدائية الأولى بأحد المسارحة للبنات في الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء ١٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه في حينه بتعاون بعض المارة وحارس المدرسة، كما تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر فورًا لإكمال إجراءاتهم النظامية.

وتابع: وقد أصيب حارس المدرسة بحروق في يديه جراء سحبه أحد الكراسي الحديدية، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.

وقد أجرى مدير عام التعليم بالمنطقة د.إبراهيم أبو هادي اتصالًا هاتفيًّا في حينه بحارس المدرسة اطمأن فيه على حالته الصحية وشكره على جهوده، وتمنى له الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أنقذ مدرسة من كارثة فأصيب وأجرى عملية.. "ربيع" يروي قصة حريق الأربعاء
سبق

روى سعد ربيع حارس مدرسة ابتدائية للبنات بأحد المسارحة، تفاصيل دوره في إخماد حريق مدرسة الأحد الابتدائية، وتعرضه للإصابة خلال إخماد الحريق.

وفي التفاصيل قال سعد لـ"سبق": تعرضت غرفة الحارس لحريق وهي على مدخل المدرسة، عندما كنت خارجها وقت صلاة المغرب، وبادرت بدخول الغرفة وإخماد الحريق الذي أتى عليها من الداخل.

وأضاف: تمكنت من إخماده وإخراج طاقم المدرسة بأمان رغم إصابته، قبل تطور الحريق وخروجه من الغرفة إلى باقي مرافق المدرسة؛ مبينًا أن حالته تتحسن وقد أجرى عملية ليده هذا اليوم؛ إثر الحريق الذي تعرض له.

من جانبه، قال متحدث تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": إن حريقًا محدودًا نشب في غرفة حارس الابتدائية الأولى بأحد المسارحة للبنات في الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء ١٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه في حينه بتعاون بعض المارة وحارس المدرسة، كما تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر فورًا لإكمال إجراءاتهم النظامية.

وتابع: وقد أصيب حارس المدرسة بحروق في يديه جراء سحبه أحد الكراسي الحديدية، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.

وقد أجرى مدير عام التعليم بالمنطقة د.إبراهيم أبو هادي اتصالًا هاتفيًّا في حينه بحارس المدرسة اطمأن فيه على حالته الصحية وشكره على جهوده، وتمنى له الشفاء العاجل.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
06:38 PM

أنقذ مدرسة من كارثة فأصيب وأجرى عملية.. "ربيع" يروي قصة حريق الأربعاء

تمكّن من إخماده وإخراج طاقم المدرسة بأمان رغم إصابته

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محمد المواسي - الرياض
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روى سعد ربيع حارس مدرسة ابتدائية للبنات بأحد المسارحة، تفاصيل دوره في إخماد حريق مدرسة الأحد الابتدائية، وتعرضه للإصابة خلال إخماد الحريق.

وفي التفاصيل قال سعد لـ"سبق": تعرضت غرفة الحارس لحريق وهي على مدخل المدرسة، عندما كنت خارجها وقت صلاة المغرب، وبادرت بدخول الغرفة وإخماد الحريق الذي أتى عليها من الداخل.

وأضاف: تمكنت من إخماده وإخراج طاقم المدرسة بأمان رغم إصابته، قبل تطور الحريق وخروجه من الغرفة إلى باقي مرافق المدرسة؛ مبينًا أن حالته تتحسن وقد أجرى عملية ليده هذا اليوم؛ إثر الحريق الذي تعرض له.

من جانبه، قال متحدث تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": إن حريقًا محدودًا نشب في غرفة حارس الابتدائية الأولى بأحد المسارحة للبنات في الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء ١٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه في حينه بتعاون بعض المارة وحارس المدرسة، كما تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر فورًا لإكمال إجراءاتهم النظامية.

وتابع: وقد أصيب حارس المدرسة بحروق في يديه جراء سحبه أحد الكراسي الحديدية، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.

وقد أجرى مدير عام التعليم بالمنطقة د.إبراهيم أبو هادي اتصالًا هاتفيًّا في حينه بحارس المدرسة اطمأن فيه على حالته الصحية وشكره على جهوده، وتمنى له الشفاء العاجل.

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