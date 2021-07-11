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بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة

تقدم كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لضيوف الرحمن

تعد غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة، الانطلاقة الأولى للخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة ممثلة في فرقها الأرضية والجوية لخدمة ضيوف الرحمن، وخصصت الهيئة 106 من مرحلي ومستقبلي بلاغات وأطباء، من المؤهلين علميًّا وعمليًّا.

وقال مدير غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة عبدالعزيز المروان: إنه تم توزيع 11 منسقًا من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة "الدفاع المدني - الأمن العام والموحدة 911" لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب، والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب منشأة طبية، كما طورت الهيئة الجانب التقني في غرفة العمليات لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، يعملون على 3 فترات على مدى الـ24 ساعة يوميًّا.

وأوضح المروان أن البلاغ يمر بمرحلتين؛ الأولى إدارية لتوثيق معلومات المتصل وتحديد الموقع بدقة، وتمرير البلاغ للمرحلة الأخرى الطبية عن نوع الحالة وعدد الإصابات والتاريخ المرضي. ويتم ترحيل البلاغ عبر برنامج العمليات لمرحّل المراكز الإسعافية لإرسال أقرب فرقة لموقع المصاب والمتابعة عن طريق متابعين الفرق الإسعافية للوصول للمصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، وتم تخصيص موظفين لمتابعة البلاغات للتنسيق بين الفرق الإسعافية والمصابين، وتتولى الدائرة الطبية مهامها في إعطاء الإرشادات الإسعافية للفرق الإسعافية لحين وصول المصاب للمنشأة الصحية.

وأضاف المروان أن توأمة العمل بين غرفة عمليات الحج المركزية وعمليات الإسعاف الجوي في غرفة مشتركة، يسهل من سرعة الوصول للمصاب ومتابعة حالته الصحية في المراكز الطبية. ويملك مشرفو النطاقات في منى ومزدلفة وعرفات والعاصمة المقدسة الصلاحيات في طلب الإسعاف الجوي للحالات الإسعافية.

وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام؛ لتوفير الراحة لهم أثناء تأدية مناسكهم، وبحكم مسؤوليات الهيئة المنوطة بها في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية في المملكة، ولكونها أحد أبرز منظومات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج؛ فقد سعت للعمل بشكل حثيث إلى تقديم الخدمات الإسعافية وتميز الخدمة وجودتها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج من وصولهم لأرض الوطن وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين بعد إكمال حجهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة
سبق

تعد غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة، الانطلاقة الأولى للخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة ممثلة في فرقها الأرضية والجوية لخدمة ضيوف الرحمن، وخصصت الهيئة 106 من مرحلي ومستقبلي بلاغات وأطباء، من المؤهلين علميًّا وعمليًّا.

وقال مدير غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة عبدالعزيز المروان: إنه تم توزيع 11 منسقًا من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة "الدفاع المدني - الأمن العام والموحدة 911" لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب، والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب منشأة طبية، كما طورت الهيئة الجانب التقني في غرفة العمليات لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، يعملون على 3 فترات على مدى الـ24 ساعة يوميًّا.

وأوضح المروان أن البلاغ يمر بمرحلتين؛ الأولى إدارية لتوثيق معلومات المتصل وتحديد الموقع بدقة، وتمرير البلاغ للمرحلة الأخرى الطبية عن نوع الحالة وعدد الإصابات والتاريخ المرضي. ويتم ترحيل البلاغ عبر برنامج العمليات لمرحّل المراكز الإسعافية لإرسال أقرب فرقة لموقع المصاب والمتابعة عن طريق متابعين الفرق الإسعافية للوصول للمصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، وتم تخصيص موظفين لمتابعة البلاغات للتنسيق بين الفرق الإسعافية والمصابين، وتتولى الدائرة الطبية مهامها في إعطاء الإرشادات الإسعافية للفرق الإسعافية لحين وصول المصاب للمنشأة الصحية.

وأضاف المروان أن توأمة العمل بين غرفة عمليات الحج المركزية وعمليات الإسعاف الجوي في غرفة مشتركة، يسهل من سرعة الوصول للمصاب ومتابعة حالته الصحية في المراكز الطبية. ويملك مشرفو النطاقات في منى ومزدلفة وعرفات والعاصمة المقدسة الصلاحيات في طلب الإسعاف الجوي للحالات الإسعافية.

وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام؛ لتوفير الراحة لهم أثناء تأدية مناسكهم، وبحكم مسؤوليات الهيئة المنوطة بها في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية في المملكة، ولكونها أحد أبرز منظومات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج؛ فقد سعت للعمل بشكل حثيث إلى تقديم الخدمات الإسعافية وتميز الخدمة وجودتها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج من وصولهم لأرض الوطن وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين بعد إكمال حجهم.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:16 PM

بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة

تقدم كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعد غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة، الانطلاقة الأولى للخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة ممثلة في فرقها الأرضية والجوية لخدمة ضيوف الرحمن، وخصصت الهيئة 106 من مرحلي ومستقبلي بلاغات وأطباء، من المؤهلين علميًّا وعمليًّا.

وقال مدير غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة عبدالعزيز المروان: إنه تم توزيع 11 منسقًا من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة "الدفاع المدني - الأمن العام والموحدة 911" لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب، والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب منشأة طبية، كما طورت الهيئة الجانب التقني في غرفة العمليات لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، يعملون على 3 فترات على مدى الـ24 ساعة يوميًّا.

وأوضح المروان أن البلاغ يمر بمرحلتين؛ الأولى إدارية لتوثيق معلومات المتصل وتحديد الموقع بدقة، وتمرير البلاغ للمرحلة الأخرى الطبية عن نوع الحالة وعدد الإصابات والتاريخ المرضي. ويتم ترحيل البلاغ عبر برنامج العمليات لمرحّل المراكز الإسعافية لإرسال أقرب فرقة لموقع المصاب والمتابعة عن طريق متابعين الفرق الإسعافية للوصول للمصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، وتم تخصيص موظفين لمتابعة البلاغات للتنسيق بين الفرق الإسعافية والمصابين، وتتولى الدائرة الطبية مهامها في إعطاء الإرشادات الإسعافية للفرق الإسعافية لحين وصول المصاب للمنشأة الصحية.

وأضاف المروان أن توأمة العمل بين غرفة عمليات الحج المركزية وعمليات الإسعاف الجوي في غرفة مشتركة، يسهل من سرعة الوصول للمصاب ومتابعة حالته الصحية في المراكز الطبية. ويملك مشرفو النطاقات في منى ومزدلفة وعرفات والعاصمة المقدسة الصلاحيات في طلب الإسعاف الجوي للحالات الإسعافية.

وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام؛ لتوفير الراحة لهم أثناء تأدية مناسكهم، وبحكم مسؤوليات الهيئة المنوطة بها في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية في المملكة، ولكونها أحد أبرز منظومات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج؛ فقد سعت للعمل بشكل حثيث إلى تقديم الخدمات الإسعافية وتميز الخدمة وجودتها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج من وصولهم لأرض الوطن وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين بعد إكمال حجهم.

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