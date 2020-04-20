بعد تخفيف قيود "كورونا".. "ميركل" للألمان: توخوا الحذر لتفادي حدوث انتكاسة
أشارت إلى أن النتائج ستظهر خلال أسبوعين
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الألمان بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط في الحرب على فيروس كورونا؛ لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.
وذكرت "ميركل" للصحفيين أن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط، ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.
فيروس كورونا الجديد
بعد تخفيف قيود "كورونا".. "ميركل" للألمان: توخوا الحذر لتفادي حدوث انتكاسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-20
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الألمان بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط في الحرب على فيروس كورونا؛ لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.
وذكرت "ميركل" للصحفيين أن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط، ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
06:38 PM
بعد تخفيف قيود "كورونا".. "ميركل" للألمان: توخوا الحذر لتفادي حدوث انتكاسة
أشارت إلى أن النتائج ستظهر خلال أسبوعين
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الألمان بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط في الحرب على فيروس كورونا؛ لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.
وذكرت "ميركل" للصحفيين أن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط، ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي اليوم على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.