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بلدية رجال ألمع تنفذ 60 جولة تفتيشية وتغلق 6 محلات خلال أسبوع

صادرت 24 كيلوجرامًا و15 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع، ممثلة في قسم صحة البيئة، عددًا من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والملاحظات التي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من البلدية.

وقال رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع: إن هذه الجولات جاءت تنفيذًا لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بهدف ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح "آل مصمع" أن صحة البيئة بالبلدية قامت خلال أسبوع بـ60 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محلات، ومصادرة 24 كيلوجرامًا، و15 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد "آل مصمع" على أن البلدية مستمرّة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

بلدية رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية رجال ألمع تنفذ 60 جولة تفتيشية وتغلق 6 محلات خلال أسبوع
سبق

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع، ممثلة في قسم صحة البيئة، عددًا من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والملاحظات التي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من البلدية.

وقال رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع: إن هذه الجولات جاءت تنفيذًا لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بهدف ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح "آل مصمع" أن صحة البيئة بالبلدية قامت خلال أسبوع بـ60 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محلات، ومصادرة 24 كيلوجرامًا، و15 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد "آل مصمع" على أن البلدية مستمرّة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:01 PM

بلدية رجال ألمع تنفذ 60 جولة تفتيشية وتغلق 6 محلات خلال أسبوع

صادرت 24 كيلوجرامًا و15 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع، ممثلة في قسم صحة البيئة، عددًا من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والملاحظات التي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من البلدية.

وقال رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع: إن هذه الجولات جاءت تنفيذًا لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بهدف ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح "آل مصمع" أن صحة البيئة بالبلدية قامت خلال أسبوع بـ60 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محلات، ومصادرة 24 كيلوجرامًا، و15 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد "آل مصمع" على أن البلدية مستمرّة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

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