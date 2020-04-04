"إسرائيل" تعاني نقصاً حاداً في معدات وأجهزة فحص "كورونا"

تسجيل 550 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

تواجه "إسرائيل" نقصاً حاداً في معدات وأجهزة فحص فيروس "كورونا"، وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تعليماتها بتقليص عدد فحوص فيروس "كورونا"؛ بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة.

وتشمل تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، خفض ساعات العمل في مراكز "افحص وسافر" التابعة لمنظمة نجمة داوود الحمراء، وتغيير برنامج عملها، حيث إن هذه المراكز بدأت تعاني نقصاً في المعدات اللازمة لإجراء فحوص.

ووفق هيئة البث الإسرائيلي، فإن محطات "افحص وسافر" في تل أبيب عملت يوم السبت الماضي لمدة 12 ساعة، إلا أن الأمر سيكون مختلفاً اليوم، حيث ستعمل المحطة أقل من 4 ساعات.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصاباً.