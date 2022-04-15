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بالقصص والألعاب.. "تعظيم البلد الحرام" يُوعي الأطفال بخطورة "كورونا"

عبر إصدار جديد من مجلة مكي سيتم ترجمته لـ 5 لغات وبالشراكة مع "الصحة"

أنتج مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة إصدارًا خاصًا من مجلة مكي للأطفال، بهدف توعيتهم للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة وبرعاية أوقاف العضيبي.

وأوضح رئيس تحرير المجلة الدكتور "عمار بن عبد الله عطار"، أن هذا الإصدار الذي يُصدر من "مجلة مكي"، والتي تعد من أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام يأتي تفعيلاً لواجب المسؤولية المجتمعية في توعية المجتمع تجاه هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي إلكترونيًا انسجامًا مع متطلبات الوضع الاستثنائي، ويمكن تحميله من بوابة مشروع تعظيم البلد الحرام على الإنترنت، https://makkah.org.sa/site/

وأتبع "عطار": يتضمن الإصدار نصائح علميّة للوقاية من فيروس كورونا بأساليب تتراوح بين القصة المصوّرة، والحوار الهادئ والمرِح، والمسابقات الهادفة، والألعاب التفاعليّة، ليتناسب مع شريحة الأطفال.

وأشار إلى أن الإصدار سيتم ترجمته إلى خمس لغات، وسيتم إطلاق مسابقة تفاعلية لتتحقق الفائدة من محتواه، من خلال حساب مشروع تعظيم البلد الحرام على تويتر.

يُذكر أن مشروع تعظيم البلد الحرام، هو أحد مشروعات جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ويهتم بتأصيل مفهوم تعظيم البلد الحرام في نفوس أهل مكة المكرمة ومن يَفِدْ إليها، ليكون التعظيم نمط حياتهم حيث يتحركون به في البلد الحرام، ويقدم حزمة من المناشط والبرامج التي تحقق ذلك الهدف بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

مكة المكرمة مجلة مكي للأطفال منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالقصص والألعاب.. "تعظيم البلد الحرام" يُوعي الأطفال بخطورة "كورونا"
سبق

أنتج مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة إصدارًا خاصًا من مجلة مكي للأطفال، بهدف توعيتهم للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة وبرعاية أوقاف العضيبي.

وأوضح رئيس تحرير المجلة الدكتور "عمار بن عبد الله عطار"، أن هذا الإصدار الذي يُصدر من "مجلة مكي"، والتي تعد من أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام يأتي تفعيلاً لواجب المسؤولية المجتمعية في توعية المجتمع تجاه هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي إلكترونيًا انسجامًا مع متطلبات الوضع الاستثنائي، ويمكن تحميله من بوابة مشروع تعظيم البلد الحرام على الإنترنت، https://makkah.org.sa/site/

وأتبع "عطار": يتضمن الإصدار نصائح علميّة للوقاية من فيروس كورونا بأساليب تتراوح بين القصة المصوّرة، والحوار الهادئ والمرِح، والمسابقات الهادفة، والألعاب التفاعليّة، ليتناسب مع شريحة الأطفال.

وأشار إلى أن الإصدار سيتم ترجمته إلى خمس لغات، وسيتم إطلاق مسابقة تفاعلية لتتحقق الفائدة من محتواه، من خلال حساب مشروع تعظيم البلد الحرام على تويتر.

يُذكر أن مشروع تعظيم البلد الحرام، هو أحد مشروعات جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ويهتم بتأصيل مفهوم تعظيم البلد الحرام في نفوس أهل مكة المكرمة ومن يَفِدْ إليها، ليكون التعظيم نمط حياتهم حيث يتحركون به في البلد الحرام، ويقدم حزمة من المناشط والبرامج التي تحقق ذلك الهدف بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:27 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:17 AM

بالقصص والألعاب.. "تعظيم البلد الحرام" يُوعي الأطفال بخطورة "كورونا"

عبر إصدار جديد من مجلة مكي سيتم ترجمته لـ 5 لغات وبالشراكة مع "الصحة"

A A A
عمر السبيعي - مكة المكرمة
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أنتج مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة إصدارًا خاصًا من مجلة مكي للأطفال، بهدف توعيتهم للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة وبرعاية أوقاف العضيبي.

وأوضح رئيس تحرير المجلة الدكتور "عمار بن عبد الله عطار"، أن هذا الإصدار الذي يُصدر من "مجلة مكي"، والتي تعد من أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام يأتي تفعيلاً لواجب المسؤولية المجتمعية في توعية المجتمع تجاه هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي إلكترونيًا انسجامًا مع متطلبات الوضع الاستثنائي، ويمكن تحميله من بوابة مشروع تعظيم البلد الحرام على الإنترنت، https://makkah.org.sa/site/

وأتبع "عطار": يتضمن الإصدار نصائح علميّة للوقاية من فيروس كورونا بأساليب تتراوح بين القصة المصوّرة، والحوار الهادئ والمرِح، والمسابقات الهادفة، والألعاب التفاعليّة، ليتناسب مع شريحة الأطفال.

وأشار إلى أن الإصدار سيتم ترجمته إلى خمس لغات، وسيتم إطلاق مسابقة تفاعلية لتتحقق الفائدة من محتواه، من خلال حساب مشروع تعظيم البلد الحرام على تويتر.

يُذكر أن مشروع تعظيم البلد الحرام، هو أحد مشروعات جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ويهتم بتأصيل مفهوم تعظيم البلد الحرام في نفوس أهل مكة المكرمة ومن يَفِدْ إليها، ليكون التعظيم نمط حياتهم حيث يتحركون به في البلد الحرام، ويقدم حزمة من المناشط والبرامج التي تحقق ذلك الهدف بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.

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