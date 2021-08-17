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جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

بإحداث غرف وأحواش وهناجر على مساحة إجمالية تقارب 350م2

رصدت أمانة العاصمة المقدسة خلال الجولات الرقابية في حي الخالدية 1 بمكة المكرمة تعديات جزئية على أراضٍ حكومية.

وتمثلت التعديات بإحداث غرف وأحواش وهناجر، مشيرةً إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات تقارب 350م2، وتم إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدةً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تعدٍّ أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون
سبق

رصدت أمانة العاصمة المقدسة خلال الجولات الرقابية في حي الخالدية 1 بمكة المكرمة تعديات جزئية على أراضٍ حكومية.

وتمثلت التعديات بإحداث غرف وأحواش وهناجر، مشيرةً إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات تقارب 350م2، وتم إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدةً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تعدٍّ أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:50 PM

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

بإحداث غرف وأحواش وهناجر على مساحة إجمالية تقارب 350م2

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,247

رصدت أمانة العاصمة المقدسة خلال الجولات الرقابية في حي الخالدية 1 بمكة المكرمة تعديات جزئية على أراضٍ حكومية.

وتمثلت التعديات بإحداث غرف وأحواش وهناجر، مشيرةً إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات تقارب 350م2، وتم إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدةً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تعدٍّ أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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