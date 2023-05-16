لمكافحة كورونا .. أمانة جدة تنفذ حملة على 50 موقعًا سكنيًا للعمالة بحي السلامة

ضمن جهودها لحماية السكان من مخاطر انتقال عدوى الفيروس بمشاركة عدة جهات

نفذت بلدية جدة الجديدة، حملة على مساكن العمالة في حي السلامة الشعبي، ضمن جهود أمانة محافظة جدة لحماية السكان من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بمشاركة الجهات المعنية: محافظة جدة ووزارة الصحة وزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة.

وقال رئيس بلدية جدة الجديدة، المهندس باسم الجدعاني، إن الحملة شملت مساكن العمالة، للكشف عنهم ومعاينة البيوت الشعبية التي تم استغلالها كمساكن للعمالة دون مراعاة للإجراءات الاحترازية. كما تم تعقيم هذه المساكن البالغ عددها أكثر من 50 موقعًا تمهيدًا لمعاجة وضعها.

وأضاف أن البلدية قامت بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحلات التجارية للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، حيث جرى إغلاق المحلات المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.

وقدم المهندس "الجدعاني" شكره للسكان على تعاونهم مع حملة البلدية ومشاركتهم في التبليغ عن مخالفات سكن العمالة والمخالفات البلدية من خلال رقم طوارئ البلاغات وتطبيق بلدي 940.