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بعد تعليق الدراسة.. تعرَّف على المنصات الرقمية التي وفَّرتها الوزارة للتعليم عن بُعد

إجراءات وقائية تعكس اهتمام الوزارة بحماية صحة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية

جاء قرار تعليق الدراسة استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية؛ الأمر الذي يعكس الجهود الحكومية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.

وحرصت وزارة التعليم على تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، وأظهر ذلك جدية الحكومة في تسخير ما توفره تقنية الاتصال ووسائل التواصل من قدرات وإمكانيات لنفع أبناء الوطن من طلاب وطالبات، وحمايتهم مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

وتعمل الوزارة على الاستثمار الأمثل للتقنية، والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت عنوان (منظومة التعليم الموحدة).

وهذا الحرص الذي أبدته وزارة التعليم يؤكد اهتمامها بحماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والأهلي والجامعي، وضمان سلامتهم.

وزارة التعليم تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعليق الدراسة.. تعرَّف على المنصات الرقمية التي وفَّرتها الوزارة للتعليم عن بُعد
سبق

جاء قرار تعليق الدراسة استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية؛ الأمر الذي يعكس الجهود الحكومية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.

وحرصت وزارة التعليم على تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، وأظهر ذلك جدية الحكومة في تسخير ما توفره تقنية الاتصال ووسائل التواصل من قدرات وإمكانيات لنفع أبناء الوطن من طلاب وطالبات، وحمايتهم مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

وتعمل الوزارة على الاستثمار الأمثل للتقنية، والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت عنوان (منظومة التعليم الموحدة).

وهذا الحرص الذي أبدته وزارة التعليم يؤكد اهتمامها بحماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والأهلي والجامعي، وضمان سلامتهم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:37 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:18 AM

بعد تعليق الدراسة.. تعرَّف على المنصات الرقمية التي وفَّرتها الوزارة للتعليم عن بُعد

إجراءات وقائية تعكس اهتمام الوزارة بحماية صحة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية

A A A
محمد حضاض - جدة
6
18,810

جاء قرار تعليق الدراسة استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية؛ الأمر الذي يعكس الجهود الحكومية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.

وحرصت وزارة التعليم على تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، وأظهر ذلك جدية الحكومة في تسخير ما توفره تقنية الاتصال ووسائل التواصل من قدرات وإمكانيات لنفع أبناء الوطن من طلاب وطالبات، وحمايتهم مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

وتعمل الوزارة على الاستثمار الأمثل للتقنية، والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت عنوان (منظومة التعليم الموحدة).

وهذا الحرص الذي أبدته وزارة التعليم يؤكد اهتمامها بحماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والأهلي والجامعي، وضمان سلامتهم.

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