النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توزيع 20 ألف نسخة من تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة

على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم وعبر المؤتمرات الدولية

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، أكثر من عشرين ألف نسخة قرص مدمج للإصدارات الستة من المرحلة الأولى لمشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم توزيعها على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم، وعبر المؤتمرات الدولية داخل المملكة، وذلك في إطار العناية بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر القرآن الكريم وتفسيره وتعاليمه.

ويعد مشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاريع المهمة التي نفذتها الوزارة أخيراً، لإيصال ما يحتاج إليه الصُّم والبُكْم من القرآن الكريم بأسلوب سهل وميسر، وإيصال ما يشتمل عليه القرآن الكريم من حِكَمٍ وأحكام وعِبَر ومواعظَ، والتركيز على السور التي يكثُر شيوعها وقراءتها في الصلوات، وعلى كل ما تحتاج إليه هذه الفئة في حياتها اليومية، من أحكام وآداب عملية.

كما تتضمن الإصدارات الستة للمشروع تفسير سورة الفاتحة وجزء عمَّ كاملاً، حيث شمل التفسير توضيحاً لمعاني الكلمات في كل سورة مفسرة، ثم التفسير الإجمالي للسورة كاملة، ثم أهم الفوائد والأحكام في فقه الحياة؛ ومن ثم ما يستفاد من السورة.

كما دمجت الإصدارات الستة المذكورة، وأُصدرت في قرص (DVD) واحد، ضمن برنامج تشغيل تلقائي، يشمل نبذة عن المجمع، وعن مركز البحوث الرقمية، وعن أهداف تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة ومنهجه، والنص التفسيري لكل إصدار، ونشرت الإصدارات الستة على موقع مركز البحوث الرقمية على الموقع العالمي (YouTub)، على الرابط الآتي:

https://www.youtube.com/channel/UCOQ7PALuiKdSIGynpdR1FgQ

يُذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة يعكف حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وهي: (التفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة)، ويشمل تفسير آيات مختارة في موضوعات مهمة في العقيدة، وفي الطهارة، وفي الصلاة، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي الأخلاق والآداب.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توزيع 20 ألف نسخة من تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة
سبق

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، أكثر من عشرين ألف نسخة قرص مدمج للإصدارات الستة من المرحلة الأولى لمشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم توزيعها على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم، وعبر المؤتمرات الدولية داخل المملكة، وذلك في إطار العناية بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر القرآن الكريم وتفسيره وتعاليمه.

ويعد مشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاريع المهمة التي نفذتها الوزارة أخيراً، لإيصال ما يحتاج إليه الصُّم والبُكْم من القرآن الكريم بأسلوب سهل وميسر، وإيصال ما يشتمل عليه القرآن الكريم من حِكَمٍ وأحكام وعِبَر ومواعظَ، والتركيز على السور التي يكثُر شيوعها وقراءتها في الصلوات، وعلى كل ما تحتاج إليه هذه الفئة في حياتها اليومية، من أحكام وآداب عملية.

كما تتضمن الإصدارات الستة للمشروع تفسير سورة الفاتحة وجزء عمَّ كاملاً، حيث شمل التفسير توضيحاً لمعاني الكلمات في كل سورة مفسرة، ثم التفسير الإجمالي للسورة كاملة، ثم أهم الفوائد والأحكام في فقه الحياة؛ ومن ثم ما يستفاد من السورة.

كما دمجت الإصدارات الستة المذكورة، وأُصدرت في قرص (DVD) واحد، ضمن برنامج تشغيل تلقائي، يشمل نبذة عن المجمع، وعن مركز البحوث الرقمية، وعن أهداف تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة ومنهجه، والنص التفسيري لكل إصدار، ونشرت الإصدارات الستة على موقع مركز البحوث الرقمية على الموقع العالمي (YouTub)، على الرابط الآتي:

https://www.youtube.com/channel/UCOQ7PALuiKdSIGynpdR1FgQ

يُذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة يعكف حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وهي: (التفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة)، ويشمل تفسير آيات مختارة في موضوعات مهمة في العقيدة، وفي الطهارة، وفي الصلاة، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي الأخلاق والآداب.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:38 AM

توزيع 20 ألف نسخة من تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة

على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم وعبر المؤتمرات الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
133

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، أكثر من عشرين ألف نسخة قرص مدمج للإصدارات الستة من المرحلة الأولى لمشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم توزيعها على الجمعيات المتخصصة بفئة الصم والبكم، وعبر المؤتمرات الدولية داخل المملكة، وذلك في إطار العناية بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر القرآن الكريم وتفسيره وتعاليمه.

ويعد مشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاريع المهمة التي نفذتها الوزارة أخيراً، لإيصال ما يحتاج إليه الصُّم والبُكْم من القرآن الكريم بأسلوب سهل وميسر، وإيصال ما يشتمل عليه القرآن الكريم من حِكَمٍ وأحكام وعِبَر ومواعظَ، والتركيز على السور التي يكثُر شيوعها وقراءتها في الصلوات، وعلى كل ما تحتاج إليه هذه الفئة في حياتها اليومية، من أحكام وآداب عملية.

كما تتضمن الإصدارات الستة للمشروع تفسير سورة الفاتحة وجزء عمَّ كاملاً، حيث شمل التفسير توضيحاً لمعاني الكلمات في كل سورة مفسرة، ثم التفسير الإجمالي للسورة كاملة، ثم أهم الفوائد والأحكام في فقه الحياة؛ ومن ثم ما يستفاد من السورة.

كما دمجت الإصدارات الستة المذكورة، وأُصدرت في قرص (DVD) واحد، ضمن برنامج تشغيل تلقائي، يشمل نبذة عن المجمع، وعن مركز البحوث الرقمية، وعن أهداف تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة ومنهجه، والنص التفسيري لكل إصدار، ونشرت الإصدارات الستة على موقع مركز البحوث الرقمية على الموقع العالمي (YouTub)، على الرابط الآتي:

https://www.youtube.com/channel/UCOQ7PALuiKdSIGynpdR1FgQ

يُذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة يعكف حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وهي: (التفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة)، ويشمل تفسير آيات مختارة في موضوعات مهمة في العقيدة، وفي الطهارة، وفي الصلاة، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي الأخلاق والآداب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,409
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة