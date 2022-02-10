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اعرف متى نمتنع عنه.. 4 فوائد عظيمة لشرب الماء بالليمون

من تحسين عملية هضم الطعام إلى مكافحة الفيروسات، كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كونسكايا، عن أربع فوائد عظيمة لشرب الماء بالليمون يوميًّا؛ لافتة إلى كمية المياه وأفضل الأوقات لشربه أو الامتناع عنه.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن الماء بالليمون يساعد على مكافحة الأمراض الفيروسية، ويساهم في تركيب الكولاجين، وامتصاص الحديد والزنك وعناصر معدنية أخرى.

وتضيف: يساعد الماء بالليمون على تحسين زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز العصارة الصفراوية الضرورية لهضم الطعام بصورة طبيعية.

كمية المياه.. ومتى نشربها؟

وتقول: "يُنصح بشرب 2- 3 أكواب من الماء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول الطعام في اليوم؛ ولكن لا يُنصح بتناول هذا الماء على الريق، بل من الأفضل قبل الفطور شرب ماء دون إضافات".

كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء خلال تناول الطعام وبعده مباشرة، لأن هذا يبطئ عملية الهضم. ولكن لتليين كتلة الطعام يمكن شرب بضع رشفات فقط".

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كونسكايا

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اعرف متى نمتنع عنه.. 4 فوائد عظيمة لشرب الماء بالليمون
سبق

من تحسين عملية هضم الطعام إلى مكافحة الفيروسات، كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كونسكايا، عن أربع فوائد عظيمة لشرب الماء بالليمون يوميًّا؛ لافتة إلى كمية المياه وأفضل الأوقات لشربه أو الامتناع عنه.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن الماء بالليمون يساعد على مكافحة الأمراض الفيروسية، ويساهم في تركيب الكولاجين، وامتصاص الحديد والزنك وعناصر معدنية أخرى.

وتضيف: يساعد الماء بالليمون على تحسين زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز العصارة الصفراوية الضرورية لهضم الطعام بصورة طبيعية.

كمية المياه.. ومتى نشربها؟

وتقول: "يُنصح بشرب 2- 3 أكواب من الماء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول الطعام في اليوم؛ ولكن لا يُنصح بتناول هذا الماء على الريق، بل من الأفضل قبل الفطور شرب ماء دون إضافات".

كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء خلال تناول الطعام وبعده مباشرة، لأن هذا يبطئ عملية الهضم. ولكن لتليين كتلة الطعام يمكن شرب بضع رشفات فقط".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:00 PM

اعرف متى نمتنع عنه.. 4 فوائد عظيمة لشرب الماء بالليمون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من تحسين عملية هضم الطعام إلى مكافحة الفيروسات، كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كونسكايا، عن أربع فوائد عظيمة لشرب الماء بالليمون يوميًّا؛ لافتة إلى كمية المياه وأفضل الأوقات لشربه أو الامتناع عنه.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن الماء بالليمون يساعد على مكافحة الأمراض الفيروسية، ويساهم في تركيب الكولاجين، وامتصاص الحديد والزنك وعناصر معدنية أخرى.

وتضيف: يساعد الماء بالليمون على تحسين زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز العصارة الصفراوية الضرورية لهضم الطعام بصورة طبيعية.

كمية المياه.. ومتى نشربها؟

وتقول: "يُنصح بشرب 2- 3 أكواب من الماء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول الطعام في اليوم؛ ولكن لا يُنصح بتناول هذا الماء على الريق، بل من الأفضل قبل الفطور شرب ماء دون إضافات".

كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء خلال تناول الطعام وبعده مباشرة، لأن هذا يبطئ عملية الهضم. ولكن لتليين كتلة الطعام يمكن شرب بضع رشفات فقط".

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