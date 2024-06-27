النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقة

"رويترز": يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول

قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.

يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقة
سبق

قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.

يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:49 AM

الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين وسيناقشان قضايا الطاقة

"رويترز": يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
1,563

قال مساعد بالكرملين، أمس الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.

يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا؛ لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو حزيران.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين نقلًا عن "رويترز": إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,295
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,146
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,676
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,035

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة