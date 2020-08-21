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"الصحة": تسجيل 1213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1591 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهند: 68898 إصابة جديدة و983 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 2.905.823 والوفيات 54.849

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و983 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.905.823 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.158.946 حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند: 68898 إصابة جديدة و983 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و983 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.905.823 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.158.946 حالة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
02:23 PM

الهند: 68898 إصابة جديدة و983 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 2.905.823 والوفيات 54.849

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و983 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.905.823 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.158.946 حالة.

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