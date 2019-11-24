النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من جديد.. حالة جوية ماطرة تبدأ مساء الثلاثاء على هذه المناطق

تعمل على تشكل السيول.. لاندفاع حوض علوي بارد من الشمال

يتوقع أن تتأثر السعودية بحالة جوية ماطرة جديدة تبدأ مساء الثلاثاء على جنوب غرب وأقصى شمال وشمال غرب السعودية، لتتسع رقعة السحب الممطرة يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع لتشمل وسط وشمال شرق السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من الكويت والعراق.

وترتفع فرص الأمطار مساء الثلاثاء مع ساعات المساء والليل على أجزاء من جنوب غرب وشمال السعودية، وتكون فرص الأمطار أفضل على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

أما يوما الأربعاء والخميس، فتتسع رقعة السحب الماطرة، وتشمل أجزاءً من المدينة المنورة والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض، وتصل حفر الباطن وشمال الشرقية مثل الخفجي، وأجزاءً من الكويت والعراق، فيما تتراجع فرص الأمطار عن شمال وشمال غرب السعودية.

وتترافق الحالة الماطرة بهطول زخات متفرقة من المطر، تكون رعدية أحياناً وتعمل على تشكل السيول والتجمعات المائية في بعض المناطق، قد تشمل أجزاءً من مدينة جدة ومكة والطائف، ويحتمل تساقط زخات كثيفة من البرديات على جنوب شرق المدينة المنورة وشمال غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن والأجزاء الداخلية من شمال الشرقية.



وتأتي تلك الأحوال الجوية غير المستقرة على إثر توقع اندفاع حوض علوي بارد من الشمال، يترافق مع استجابة فعالية لمنخفض البحر الأحمر "للمرة الأولى هذا الموسم"، وتمدده لوسط وشرق السعودية والدول المجاورة، مما يعني تكاثر السحب الرعدية وهطول زخات أمطار بشدة متفاوتة تترافق في بعض المناطق بتساقط البرديات وتشكل التجمعات المائية، وفقاً لطقس العرب.

حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من جديد.. حالة جوية ماطرة تبدأ مساء الثلاثاء على هذه المناطق
سبق

يتوقع أن تتأثر السعودية بحالة جوية ماطرة جديدة تبدأ مساء الثلاثاء على جنوب غرب وأقصى شمال وشمال غرب السعودية، لتتسع رقعة السحب الممطرة يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع لتشمل وسط وشمال شرق السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من الكويت والعراق.

وترتفع فرص الأمطار مساء الثلاثاء مع ساعات المساء والليل على أجزاء من جنوب غرب وشمال السعودية، وتكون فرص الأمطار أفضل على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

أما يوما الأربعاء والخميس، فتتسع رقعة السحب الماطرة، وتشمل أجزاءً من المدينة المنورة والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض، وتصل حفر الباطن وشمال الشرقية مثل الخفجي، وأجزاءً من الكويت والعراق، فيما تتراجع فرص الأمطار عن شمال وشمال غرب السعودية.

وتترافق الحالة الماطرة بهطول زخات متفرقة من المطر، تكون رعدية أحياناً وتعمل على تشكل السيول والتجمعات المائية في بعض المناطق، قد تشمل أجزاءً من مدينة جدة ومكة والطائف، ويحتمل تساقط زخات كثيفة من البرديات على جنوب شرق المدينة المنورة وشمال غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن والأجزاء الداخلية من شمال الشرقية.



وتأتي تلك الأحوال الجوية غير المستقرة على إثر توقع اندفاع حوض علوي بارد من الشمال، يترافق مع استجابة فعالية لمنخفض البحر الأحمر "للمرة الأولى هذا الموسم"، وتمدده لوسط وشرق السعودية والدول المجاورة، مما يعني تكاثر السحب الرعدية وهطول زخات أمطار بشدة متفاوتة تترافق في بعض المناطق بتساقط البرديات وتشكل التجمعات المائية، وفقاً لطقس العرب.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:55 PM

من جديد.. حالة جوية ماطرة تبدأ مساء الثلاثاء على هذه المناطق

تعمل على تشكل السيول.. لاندفاع حوض علوي بارد من الشمال

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
18,275

يتوقع أن تتأثر السعودية بحالة جوية ماطرة جديدة تبدأ مساء الثلاثاء على جنوب غرب وأقصى شمال وشمال غرب السعودية، لتتسع رقعة السحب الممطرة يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع لتشمل وسط وشمال شرق السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من الكويت والعراق.

وترتفع فرص الأمطار مساء الثلاثاء مع ساعات المساء والليل على أجزاء من جنوب غرب وشمال السعودية، وتكون فرص الأمطار أفضل على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

أما يوما الأربعاء والخميس، فتتسع رقعة السحب الماطرة، وتشمل أجزاءً من المدينة المنورة والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض، وتصل حفر الباطن وشمال الشرقية مثل الخفجي، وأجزاءً من الكويت والعراق، فيما تتراجع فرص الأمطار عن شمال وشمال غرب السعودية.

وتترافق الحالة الماطرة بهطول زخات متفرقة من المطر، تكون رعدية أحياناً وتعمل على تشكل السيول والتجمعات المائية في بعض المناطق، قد تشمل أجزاءً من مدينة جدة ومكة والطائف، ويحتمل تساقط زخات كثيفة من البرديات على جنوب شرق المدينة المنورة وشمال غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن والأجزاء الداخلية من شمال الشرقية.



وتأتي تلك الأحوال الجوية غير المستقرة على إثر توقع اندفاع حوض علوي بارد من الشمال، يترافق مع استجابة فعالية لمنخفض البحر الأحمر "للمرة الأولى هذا الموسم"، وتمدده لوسط وشرق السعودية والدول المجاورة، مما يعني تكاثر السحب الرعدية وهطول زخات أمطار بشدة متفاوتة تترافق في بعض المناطق بتساقط البرديات وتشكل التجمعات المائية، وفقاً لطقس العرب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,964
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,580
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,946
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,289

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة