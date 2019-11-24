من جديد.. حالة جوية ماطرة تبدأ مساء الثلاثاء على هذه المناطق

تعمل على تشكل السيول.. لاندفاع حوض علوي بارد من الشمال

يتوقع أن تتأثر السعودية بحالة جوية ماطرة جديدة تبدأ مساء الثلاثاء على جنوب غرب وأقصى شمال وشمال غرب السعودية، لتتسع رقعة السحب الممطرة يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع لتشمل وسط وشمال شرق السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من الكويت والعراق.



وترتفع فرص الأمطار مساء الثلاثاء مع ساعات المساء والليل على أجزاء من جنوب غرب وشمال السعودية، وتكون فرص الأمطار أفضل على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.



أما يوما الأربعاء والخميس، فتتسع رقعة السحب الماطرة، وتشمل أجزاءً من المدينة المنورة والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض، وتصل حفر الباطن وشمال الشرقية مثل الخفجي، وأجزاءً من الكويت والعراق، فيما تتراجع فرص الأمطار عن شمال وشمال غرب السعودية.



وتترافق الحالة الماطرة بهطول زخات متفرقة من المطر، تكون رعدية أحياناً وتعمل على تشكل السيول والتجمعات المائية في بعض المناطق، قد تشمل أجزاءً من مدينة جدة ومكة والطائف، ويحتمل تساقط زخات كثيفة من البرديات على جنوب شرق المدينة المنورة وشمال غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن والأجزاء الداخلية من شمال الشرقية.





وتأتي تلك الأحوال الجوية غير المستقرة على إثر توقع اندفاع حوض علوي بارد من الشمال، يترافق مع استجابة فعالية لمنخفض البحر الأحمر "للمرة الأولى هذا الموسم"، وتمدده لوسط وشرق السعودية والدول المجاورة، مما يعني تكاثر السحب الرعدية وهطول زخات أمطار بشدة متفاوتة تترافق في بعض المناطق بتساقط البرديات وتشكل التجمعات المائية، وفقاً لطقس العرب.