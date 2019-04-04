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"مؤسسة النقد" تؤكد على عدم حجز أو استقطاع المخصصات النقدية المودعة من "مسك الخيرية"

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من مؤسسة مسكالخيرية أو برنامج "سند محمد بن سلمان"، ويأتي هذا التوجيه إلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 67/ 37488 وتاريخ 15/ 6/ 1440هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية.

ويُعد البرنامج أحد المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

وحثت مؤسسة النقد البنوك والمصارف كافة في تعميمها رقم 67/47711 وتاريخ 28/ 7/ 1440هـ، على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابلسداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

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"مؤسسة النقد" تؤكد على عدم حجز أو استقطاع المخصصات النقدية المودعة من "مسك الخيرية"
سبق

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من مؤسسة مسكالخيرية أو برنامج "سند محمد بن سلمان"، ويأتي هذا التوجيه إلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 67/ 37488 وتاريخ 15/ 6/ 1440هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية.

ويُعد البرنامج أحد المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

وحثت مؤسسة النقد البنوك والمصارف كافة في تعميمها رقم 67/47711 وتاريخ 28/ 7/ 1440هـ، على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابلسداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:13 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:51 PM

"مؤسسة النقد" تؤكد على عدم حجز أو استقطاع المخصصات النقدية المودعة من "مسك الخيرية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
4,697

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من مؤسسة مسكالخيرية أو برنامج "سند محمد بن سلمان"، ويأتي هذا التوجيه إلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 67/ 37488 وتاريخ 15/ 6/ 1440هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية.

ويُعد البرنامج أحد المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

وحثت مؤسسة النقد البنوك والمصارف كافة في تعميمها رقم 67/47711 وتاريخ 28/ 7/ 1440هـ، على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابلسداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

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