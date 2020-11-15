النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 305 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

ينبع.. الهيئة الملكية تطلق 42 خدمة إلكترونية للمستثمرين

تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم قناة إلكترونية عبر الرابط: https://isac.rcyanbu.gov.sa , للتواصل مع المستثمرين , تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

كما تتضمن القناة العديد من الخدمات؛ منها خدمة التسجيل وإصدار الترخيص ورخص البناء وإصدار شهادة الأشغال وشهادة السلامة وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر، وتهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة رفع مستوى الرضا لدى المستثمر لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ينبع.. الهيئة الملكية تطلق 42 خدمة إلكترونية للمستثمرين
سبق

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم قناة إلكترونية عبر الرابط: https://isac.rcyanbu.gov.sa , للتواصل مع المستثمرين , تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

كما تتضمن القناة العديد من الخدمات؛ منها خدمة التسجيل وإصدار الترخيص ورخص البناء وإصدار شهادة الأشغال وشهادة السلامة وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر، وتهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة رفع مستوى الرضا لدى المستثمر لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:57 PM

ينبع.. الهيئة الملكية تطلق 42 خدمة إلكترونية للمستثمرين

تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
0
125

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم قناة إلكترونية عبر الرابط: https://isac.rcyanbu.gov.sa , للتواصل مع المستثمرين , تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

كما تتضمن القناة العديد من الخدمات؛ منها خدمة التسجيل وإصدار الترخيص ورخص البناء وإصدار شهادة الأشغال وشهادة السلامة وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر، وتهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة رفع مستوى الرضا لدى المستثمر لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,279

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة