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محافظ الزكاة ضيفًا على غرفة الرياض لاستعراض مستجدّات ومبادرات الهيئة

في لقاء عن بعد غدًا في العاشرة والنصف مساء وسيتم بثّه على حسابها بتويتر

تستعدّ غرفة الرياض لعقد لقاء عن بعد تستضيف فيه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان.

ويدير اللقاء فهد القاسم، وذلك يوم السبت 9 مايو 2020م، الساعة العاشرة والنصف مساء، وسيتم بثه عبر حساب الغرفة على تويتر.

‬ويستعرض اللقاء أبرز المستجدات لمبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة.

غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ الزكاة ضيفًا على غرفة الرياض لاستعراض مستجدّات ومبادرات الهيئة
سبق

تستعدّ غرفة الرياض لعقد لقاء عن بعد تستضيف فيه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان.

ويدير اللقاء فهد القاسم، وذلك يوم السبت 9 مايو 2020م، الساعة العاشرة والنصف مساء، وسيتم بثه عبر حساب الغرفة على تويتر.

‬ويستعرض اللقاء أبرز المستجدات لمبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
06:24 PM

محافظ الزكاة ضيفًا على غرفة الرياض لاستعراض مستجدّات ومبادرات الهيئة

في لقاء عن بعد غدًا في العاشرة والنصف مساء وسيتم بثّه على حسابها بتويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعدّ غرفة الرياض لعقد لقاء عن بعد تستضيف فيه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان.

ويدير اللقاء فهد القاسم، وذلك يوم السبت 9 مايو 2020م، الساعة العاشرة والنصف مساء، وسيتم بثه عبر حساب الغرفة على تويتر.

‬ويستعرض اللقاء أبرز المستجدات لمبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة.

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