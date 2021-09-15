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تطبيقات تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لمواجهة الاتفاق.. وجلسة علاجية للفرج

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مراناً اعتيادياً وسط مشاركة اللاعبين الدوليين؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الاتفاق" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،السبت المقبل.

وركز المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وقد اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.


كما تواجد قائد الفريق "سلمان الفرج" في عيادة "مستشفى المملكة الطبية" بمقر النادي، حيث أدى جلسـة علاجية؛ نظير تعرضه لكدمة في أسفل القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تطبيقات تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لمواجهة الاتفاق.. وجلسة علاجية للفرج
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مراناً اعتيادياً وسط مشاركة اللاعبين الدوليين؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الاتفاق" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،السبت المقبل.

وركز المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وقد اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.


كما تواجد قائد الفريق "سلمان الفرج" في عيادة "مستشفى المملكة الطبية" بمقر النادي، حيث أدى جلسـة علاجية؛ نظير تعرضه لكدمة في أسفل القدم.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
10:28 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:38 PM

تطبيقات تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لمواجهة الاتفاق.. وجلسة علاجية للفرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مراناً اعتيادياً وسط مشاركة اللاعبين الدوليين؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الاتفاق" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،السبت المقبل.

وركز المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وقد اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.


كما تواجد قائد الفريق "سلمان الفرج" في عيادة "مستشفى المملكة الطبية" بمقر النادي، حيث أدى جلسـة علاجية؛ نظير تعرضه لكدمة في أسفل القدم.

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