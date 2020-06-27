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"مريع" للمرتبة التاسعة بجامعة الملك خالد

أصدر رئيس جامعة الملك خالد قرارًا يقضي بترقية عبدالرحمن بن حسن مريع، مساعد المشرف العام للشؤون الفنية بفرع جامعة الملك بتهامة إلى المرتبة التاسعة استثناءً.

فيما عبّر "مريع" عن شكره وامتنانه لرئيس الجامعة على هذه الترقية الاستثنائية، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة منسوبي ومنسوبات الفرع.

يُشار إلى أن "مريع" حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"مريع" للمرتبة التاسعة بجامعة الملك خالد
سبق

أصدر رئيس جامعة الملك خالد قرارًا يقضي بترقية عبدالرحمن بن حسن مريع، مساعد المشرف العام للشؤون الفنية بفرع جامعة الملك بتهامة إلى المرتبة التاسعة استثناءً.

فيما عبّر "مريع" عن شكره وامتنانه لرئيس الجامعة على هذه الترقية الاستثنائية، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة منسوبي ومنسوبات الفرع.

يُشار إلى أن "مريع" حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:46 PM

"مريع" للمرتبة التاسعة بجامعة الملك خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر رئيس جامعة الملك خالد قرارًا يقضي بترقية عبدالرحمن بن حسن مريع، مساعد المشرف العام للشؤون الفنية بفرع جامعة الملك بتهامة إلى المرتبة التاسعة استثناءً.

فيما عبّر "مريع" عن شكره وامتنانه لرئيس الجامعة على هذه الترقية الاستثنائية، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة منسوبي ومنسوبات الفرع.

يُشار إلى أن "مريع" حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال.

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