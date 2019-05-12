متحدث "الصحة": إفطار رمضاني جماعي أصاب العشرات بـ"كورونا"

حذر من خطورة التجمعات بكل أشكالها في زيادة نقل الفيروس

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا؛ بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.

وحذر "العبدالعالي" من التجمعات بكل أشكالها؛ نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل الفيروس، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.

وقال متحدث ‫وزارة الصحة: الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، بدليل الواقعة التي حدثت مؤخراً عندما اجتمع عدد من الجيران على سفرة إفطار رمضانية، مما أدى إلى إصابة عشرات منهم.

وأعلن "العبدالعالي" عن تسجيل 1911 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس، توزعت في مختلف المدن والمناطق.