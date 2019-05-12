النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": إفطار رمضاني جماعي أصاب العشرات بـ"كورونا"

حذر من خطورة التجمعات بكل أشكالها في زيادة نقل الفيروس

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا؛ بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.

وحذر "العبدالعالي" من التجمعات بكل أشكالها؛ نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل الفيروس، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.

وقال متحدث ‫وزارة الصحة: الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، بدليل الواقعة التي حدثت مؤخراً عندما اجتمع عدد من الجيران على سفرة إفطار رمضانية، مما أدى إلى إصابة عشرات منهم.

وأعلن "العبدالعالي" عن تسجيل 1911 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": إفطار رمضاني جماعي أصاب العشرات بـ"كورونا"
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا؛ بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.

وحذر "العبدالعالي" من التجمعات بكل أشكالها؛ نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل الفيروس، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.

وقال متحدث ‫وزارة الصحة: الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، بدليل الواقعة التي حدثت مؤخراً عندما اجتمع عدد من الجيران على سفرة إفطار رمضانية، مما أدى إلى إصابة عشرات منهم.

وأعلن "العبدالعالي" عن تسجيل 1911 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:05 PM

متحدث "الصحة": إفطار رمضاني جماعي أصاب العشرات بـ"كورونا"

حذر من خطورة التجمعات بكل أشكالها في زيادة نقل الفيروس

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
33,040

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا؛ بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.

وحذر "العبدالعالي" من التجمعات بكل أشكالها؛ نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل الفيروس، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.

وقال متحدث ‫وزارة الصحة: الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، بدليل الواقعة التي حدثت مؤخراً عندما اجتمع عدد من الجيران على سفرة إفطار رمضانية، مما أدى إلى إصابة عشرات منهم.

وأعلن "العبدالعالي" عن تسجيل 1911 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,262

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة