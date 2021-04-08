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"الحارثي" مشرفًا للعلاقات والإعلام ومتحدثًا رسميًّا لجامعة نجران

أصدر رئيس جامعة نجران د. فلاح بن فرج السبيعي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف د. صالح بن سالم الحارثي مشرفًا عامًّا على إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي، ومتحدثًا رسميًّا لجامعة نجران.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عمله وكيلًا لكلية العلوم والآداب للدراسات العليا.

"سبق" تتمنى لـ"الحارثي" التوفيق والمزيد من النجاحات في حياته العملية.

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"الحارثي" مشرفًا للعلاقات والإعلام ومتحدثًا رسميًّا لجامعة نجران
سبق

أصدر رئيس جامعة نجران د. فلاح بن فرج السبيعي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف د. صالح بن سالم الحارثي مشرفًا عامًّا على إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي، ومتحدثًا رسميًّا لجامعة نجران.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عمله وكيلًا لكلية العلوم والآداب للدراسات العليا.

"سبق" تتمنى لـ"الحارثي" التوفيق والمزيد من النجاحات في حياته العملية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
07:59 PM

"الحارثي" مشرفًا للعلاقات والإعلام ومتحدثًا رسميًّا لجامعة نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر رئيس جامعة نجران د. فلاح بن فرج السبيعي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف د. صالح بن سالم الحارثي مشرفًا عامًّا على إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي، ومتحدثًا رسميًّا لجامعة نجران.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عمله وكيلًا لكلية العلوم والآداب للدراسات العليا.

"سبق" تتمنى لـ"الحارثي" التوفيق والمزيد من النجاحات في حياته العملية.

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