أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى

عن التمويل القائم على الأداء لتحقيق المساءلة للجامعات السعودية

حصلت الطالبة بكلية التربية قسم الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى أحلام بنت بخيت البنيان على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة رسالتها التي كانت بعنوان: التمويل القائم على الأداء لتحقيق المساءلة للجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية.. تصور مقترح من جامعة أم القرى.

وتم مناقشة الرسالة والحكم عليها من قبل لجنة المناقشة بالجامعة اليوم الاثنين عن بعد عبر برنامج "webex".





"سبق" تتقدم بالتهنئة للطالبة "أحلام البنيان"، وتسأل الله لها دوام التوفيق والسداد.



