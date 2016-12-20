"الأرصاد" ينبه 7 مناطق : أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وبقيق وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد العلا والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر رياحًا نشطة حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد القريات رياحًا نشطة وسحبًا رعدية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر، فيما تشهد طريف رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك كذلك بأنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، وتشمل الحالة ضباء ومقنا ونيوم شرما والبدع والديسة والمعظم وتبوك، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد جبل اللوز وعلقان تساقط للثلوج حتى الساعة العاشرة صباحًا.