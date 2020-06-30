ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية.

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-30 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 10:50 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة في حالة تتواصل حتى 8 مساءً وتشمل العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.