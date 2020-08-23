كورونا في باكستان: 591 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.