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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان: 591 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان: 591 إصابة جديدة و4 حالات وفاة
سبق

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:50 PM

كورونا في باكستان: 591 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6235 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 275836 حالة، وتوجد 696 حالة في وضع حرج.

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