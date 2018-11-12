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تفاجأ زملاؤه .. حادث مروري يصيب أحد منسوبي هلال الباحة

بعد أن أنهى عمله.. تلقى الخدمة الإسعافية بالموقع قبل نقله للمستشفى

أدى حادث انقلاب على طريق "العقيق- الباحة" مقابل البسامي إلى إصابة أحد منسوبي الهلال الأحمر.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن بلاغاً قد ورد على الرقم الموحد لغرفة عمليات الهلال الأحمر "997" في تمام الساعة 10:38 صباح اليوم، بشأن وقوع حادث انقلاب على طريق "العقيق- الباحة" مقابل البسامي.

وقال "الزهراني": توجهت فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة اتضح أن المصاب أحد الزملاء ومن الكفاءات المتميزة، ويدعى عبدالله سالم الغامدي، وكان يعمل بالنوبة المسائية قبل الحادث، وكانت إصابته خطيرة وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة له بالموقع قبل نقله إلى مستشفى العقيق العام.

وأضاف: اطمأن مدير عام الفرع بالهيئة خالد بن محمد الغامدي ومساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والمساعد للشؤون الإسعافية والقائد الميداني وعدد من الزملاء منسوبي الهيئة، على صحة الزميل المصاب، وتم تحويله من مستشفى العقيق إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم.

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تفاجأ زملاؤه .. حادث مروري يصيب أحد منسوبي هلال الباحة
سبق

أدى حادث انقلاب على طريق "العقيق- الباحة" مقابل البسامي إلى إصابة أحد منسوبي الهلال الأحمر.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن بلاغاً قد ورد على الرقم الموحد لغرفة عمليات الهلال الأحمر "997" في تمام الساعة 10:38 صباح اليوم، بشأن وقوع حادث انقلاب على طريق "العقيق- الباحة" مقابل البسامي.

وقال "الزهراني": توجهت فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة اتضح أن المصاب أحد الزملاء ومن الكفاءات المتميزة، ويدعى عبدالله سالم الغامدي، وكان يعمل بالنوبة المسائية قبل الحادث، وكانت إصابته خطيرة وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة له بالموقع قبل نقله إلى مستشفى العقيق العام.

وأضاف: اطمأن مدير عام الفرع بالهيئة خالد بن محمد الغامدي ومساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والمساعد للشؤون الإسعافية والقائد الميداني وعدد من الزملاء منسوبي الهيئة، على صحة الزميل المصاب، وتم تحويله من مستشفى العقيق إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
03:36 PM

تفاجأ زملاؤه .. حادث مروري يصيب أحد منسوبي هلال الباحة

بعد أن أنهى عمله.. تلقى الخدمة الإسعافية بالموقع قبل نقله للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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2,832

أدى حادث انقلاب على طريق "العقيق- الباحة" مقابل البسامي إلى إصابة أحد منسوبي الهلال الأحمر.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن بلاغاً قد ورد على الرقم الموحد لغرفة عمليات الهلال الأحمر "997" في تمام الساعة 10:38 صباح اليوم، بشأن وقوع حادث انقلاب على طريق "العقيق- الباحة" مقابل البسامي.

وقال "الزهراني": توجهت فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة اتضح أن المصاب أحد الزملاء ومن الكفاءات المتميزة، ويدعى عبدالله سالم الغامدي، وكان يعمل بالنوبة المسائية قبل الحادث، وكانت إصابته خطيرة وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة له بالموقع قبل نقله إلى مستشفى العقيق العام.

وأضاف: اطمأن مدير عام الفرع بالهيئة خالد بن محمد الغامدي ومساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والمساعد للشؤون الإسعافية والقائد الميداني وعدد من الزملاء منسوبي الهيئة، على صحة الزميل المصاب، وتم تحويله من مستشفى العقيق إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم.

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