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بالأسماء.. تعليم الرياض يهنئ المرشحين لجائزة التعليم للتميز

المقابلات المقررة السبت المقبل

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المرشحين والمرشحات من منسوبيها لجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها العاشرة، بعد اجتيازهم مرحلة التحكيم النهائي، متمنية لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة.

وقال مدير مركز التميز بتعليم الرياض حمد آل طالب: إنه استكمالاً لأعمال تحكيم الملفات المرشحة للدورة العاشرة، ستُجرى مقابلات شخصية للمرشحين والمرشحات في فئات الجائزة.

ودعا جميع المرشحين إلى حضور موعد المقابلات المقررة، السبت المقبل، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهرًا، في فندق أوليان بمدينة الرياض.

وكشف "آل طالب" عن الأسماء الفائزة والمرشحة للمقابلات في قطاعَي البنين والبنات وفئاتهم؛ حيث ترشح في فئة المشرف: حسن حسين مساوى من مكتب الغرب، وسارية أحمد الطلحي من مكتب تعليم الوسط. وفي فئة الخدمات التعليمية: راشد عبد الرحمن الزهراني من ثانوية الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، وناصر صالح العقيل من ابتدائية هشام بن حكيم، وزينب ساري الرحيلي من المتوسطة التاسعة لتحفيظ القرآن، وشيخة سعود الرشود من المدرسة 409. وفي فئة الموظف الإداري: ناصر منيف القحطاني من مجمع الأمير متعب بن عبد العزيز التعليمي، وفاطمة عبد الله البشر من ابتدائية 352، وهلا سعد الشقاوي من مكتب تعليم الغرب. وفي فئة المبادرات والتجارب: هند محمد العرفج من ثانوية الروَّاد.

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بالأسماء.. تعليم الرياض يهنئ المرشحين لجائزة التعليم للتميز
سبق

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المرشحين والمرشحات من منسوبيها لجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها العاشرة، بعد اجتيازهم مرحلة التحكيم النهائي، متمنية لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة.

وقال مدير مركز التميز بتعليم الرياض حمد آل طالب: إنه استكمالاً لأعمال تحكيم الملفات المرشحة للدورة العاشرة، ستُجرى مقابلات شخصية للمرشحين والمرشحات في فئات الجائزة.

ودعا جميع المرشحين إلى حضور موعد المقابلات المقررة، السبت المقبل، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهرًا، في فندق أوليان بمدينة الرياض.

وكشف "آل طالب" عن الأسماء الفائزة والمرشحة للمقابلات في قطاعَي البنين والبنات وفئاتهم؛ حيث ترشح في فئة المشرف: حسن حسين مساوى من مكتب الغرب، وسارية أحمد الطلحي من مكتب تعليم الوسط. وفي فئة الخدمات التعليمية: راشد عبد الرحمن الزهراني من ثانوية الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، وناصر صالح العقيل من ابتدائية هشام بن حكيم، وزينب ساري الرحيلي من المتوسطة التاسعة لتحفيظ القرآن، وشيخة سعود الرشود من المدرسة 409. وفي فئة الموظف الإداري: ناصر منيف القحطاني من مجمع الأمير متعب بن عبد العزيز التعليمي، وفاطمة عبد الله البشر من ابتدائية 352، وهلا سعد الشقاوي من مكتب تعليم الغرب. وفي فئة المبادرات والتجارب: هند محمد العرفج من ثانوية الروَّاد.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
05:09 PM

بالأسماء.. تعليم الرياض يهنئ المرشحين لجائزة التعليم للتميز

المقابلات المقررة السبت المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المرشحين والمرشحات من منسوبيها لجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها العاشرة، بعد اجتيازهم مرحلة التحكيم النهائي، متمنية لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة.

وقال مدير مركز التميز بتعليم الرياض حمد آل طالب: إنه استكمالاً لأعمال تحكيم الملفات المرشحة للدورة العاشرة، ستُجرى مقابلات شخصية للمرشحين والمرشحات في فئات الجائزة.

ودعا جميع المرشحين إلى حضور موعد المقابلات المقررة، السبت المقبل، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهرًا، في فندق أوليان بمدينة الرياض.

وكشف "آل طالب" عن الأسماء الفائزة والمرشحة للمقابلات في قطاعَي البنين والبنات وفئاتهم؛ حيث ترشح في فئة المشرف: حسن حسين مساوى من مكتب الغرب، وسارية أحمد الطلحي من مكتب تعليم الوسط. وفي فئة الخدمات التعليمية: راشد عبد الرحمن الزهراني من ثانوية الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، وناصر صالح العقيل من ابتدائية هشام بن حكيم، وزينب ساري الرحيلي من المتوسطة التاسعة لتحفيظ القرآن، وشيخة سعود الرشود من المدرسة 409. وفي فئة الموظف الإداري: ناصر منيف القحطاني من مجمع الأمير متعب بن عبد العزيز التعليمي، وفاطمة عبد الله البشر من ابتدائية 352، وهلا سعد الشقاوي من مكتب تعليم الغرب. وفي فئة المبادرات والتجارب: هند محمد العرفج من ثانوية الروَّاد.

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