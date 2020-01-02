النصر يسعى لخطف الصدارة من محطة الهلال.. والقمة تجمع الاتحاد والأهلي

في افتتاح الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لكرة السلة

تفتتح غدًا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات.

ويأتي لقاء النصر والهلال الأبرز في الجولة الذي سيقام على صالة هيئة الرياضة بالرياض عند الساعة الرابعة عصراً، إذ يحتل الأول المركز الثاني برصيد (18) نقطة بينما الثاني في المركز السادس برصيد (16) نقطة .

ويستضيف أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد (11) نقطة نظيره أحد صاحب المركز الرابع برصيد (16) نقطة على صالة ضمك عند الرابعة عصراً .

وفي المدينة المنورة يحل الشروق صاحب المركز الأخير برصيد (10) نقاط ضيفًا على الأنصار الذي يحتل المركز السابع برصيد (13) نقطة .

ويلتقي الفتح مع الوحدة على أرضه عند الساعة الثالثة عصرًاَ، إذ يحتل الأول المركز الخامس برصيد (16) نقطة بينما الثاني في المركز الثامن برصيد (11) نقطة .

في حين آخر مباريات الجولة يوم الاثنين القادم تجمع الاتحاد والأهلي على صالة الهيئة عند الساعة 8.00 مساءً، ويتصدر الاتحاد الترتيب بدون خسارة برصيد (20) نقطة، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد(16) نقطة .