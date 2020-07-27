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السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

تقع على كل من نقل شخصاً أو استقبله لغرض إساءة استغلاله

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تنص على أن كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".

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السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص
سبق

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تنص على أن كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
07:57 PM

السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

تقع على كل من نقل شخصاً أو استقبله لغرض إساءة استغلاله

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
386

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تنص على أن كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".

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