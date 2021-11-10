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ضرب زوجته بعصا وأحرق أجزاءً من جسمها.. تنفيذ شرع الله بأحد الجناة في القنفذة

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأُيد الحُكم من الاستئناف والمحكمة العليا

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرّمة، كان قد أقدم على ضرب زوجته بعصا وأحرق أجزاءً من جسمها مما أدّى إلى وفاتها.

فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عودة بن محمد بن عودة المسعودي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاءٍ من جسمها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ عودة بن محمد بن عودة المسعودي، اليوم الأربعاء 1443/04/05 هـ بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضرب زوجته بعصا وأحرق أجزاءً من جسمها.. تنفيذ شرع الله بأحد الجناة في القنفذة
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرّمة، كان قد أقدم على ضرب زوجته بعصا وأحرق أجزاءً من جسمها مما أدّى إلى وفاتها.

فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عودة بن محمد بن عودة المسعودي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاءٍ من جسمها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ عودة بن محمد بن عودة المسعودي، اليوم الأربعاء 1443/04/05 هـ بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:13 PM

ضرب زوجته بعصا وأحرق أجزاءً من جسمها.. تنفيذ شرع الله بأحد الجناة في القنفذة

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأُيد الحُكم من الاستئناف والمحكمة العليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القنفذة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرّمة، كان قد أقدم على ضرب زوجته بعصا وأحرق أجزاءً من جسمها مما أدّى إلى وفاتها.

فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عودة بن محمد بن عودة المسعودي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاءٍ من جسمها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ عودة بن محمد بن عودة المسعودي، اليوم الأربعاء 1443/04/05 هـ بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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