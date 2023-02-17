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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بينها مكة والمدينة

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بينها مكة والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:08 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بينها مكة والمدينة

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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