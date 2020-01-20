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"تجارة مكة" تقيم معرضاً متنقلاً تحت شعار "اعرف حقك" بحجز الشرائع

لتوعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في التعاملات التجارية

أقام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة معرضاً توعوياً متنقلاً بحجز السيارات بالشرائع تحت شعار "اعرف حقك".

واستهدفت الحملة توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في التعاملات التجارية، حيث وزعت الوزارة البروشورات التوعوية والهدايا التذكارية للأطفال، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لنشر التوعية، كما تمت الإجابة على جميع استفسارات زوار المعرض والتي تتعلق بالمستهلك وحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين لزيارة المعارض المتنقلة حول مدينة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة والاستفادة من جميع ما يقدمه والالتقاء بالقائمين عليه الذين يحرصون على خدمة الجميع.

جاءت الحملة بمتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة أنس بن أحمد نوح، ومدير الرقابة التجارية تركي بن مفرح المسعودي.

مكة المكرمة فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة

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"تجارة مكة" تقيم معرضاً متنقلاً تحت شعار "اعرف حقك" بحجز الشرائع
سبق

أقام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة معرضاً توعوياً متنقلاً بحجز السيارات بالشرائع تحت شعار "اعرف حقك".

واستهدفت الحملة توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في التعاملات التجارية، حيث وزعت الوزارة البروشورات التوعوية والهدايا التذكارية للأطفال، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لنشر التوعية، كما تمت الإجابة على جميع استفسارات زوار المعرض والتي تتعلق بالمستهلك وحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين لزيارة المعارض المتنقلة حول مدينة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة والاستفادة من جميع ما يقدمه والالتقاء بالقائمين عليه الذين يحرصون على خدمة الجميع.

جاءت الحملة بمتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة أنس بن أحمد نوح، ومدير الرقابة التجارية تركي بن مفرح المسعودي.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:56 PM

"تجارة مكة" تقيم معرضاً متنقلاً تحت شعار "اعرف حقك" بحجز الشرائع

لتوعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في التعاملات التجارية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أقام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة معرضاً توعوياً متنقلاً بحجز السيارات بالشرائع تحت شعار "اعرف حقك".

واستهدفت الحملة توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في التعاملات التجارية، حيث وزعت الوزارة البروشورات التوعوية والهدايا التذكارية للأطفال، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لنشر التوعية، كما تمت الإجابة على جميع استفسارات زوار المعرض والتي تتعلق بالمستهلك وحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين لزيارة المعارض المتنقلة حول مدينة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة والاستفادة من جميع ما يقدمه والالتقاء بالقائمين عليه الذين يحرصون على خدمة الجميع.

جاءت الحملة بمتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة أنس بن أحمد نوح، ومدير الرقابة التجارية تركي بن مفرح المسعودي.

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