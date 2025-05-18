خلال رمضان.. مُصادرة 5 أطنان بسوق السمك بجدة وإتلاف غير الصالح منها

ضِمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والحماية من انتشار العدوى

قام مراقبو إدارة سوق السمك المركزي بجدة منذ الأول من رمضان وحتى أمس الأحد، بمصادرة 5 أطنان من الأسماك، سلّموا الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسد تم إتلافه؛ فيما تم حجز 18 مركبة لباعة جائلين، كما تم ضبط باعة جائلين بأسماك يُمنع صيدها، وهي أسماك القرش، تزن طنًّا واحدًا، وتم إتلافها؛ حيث اتضح أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة على هذه الأسواق؛ مشيرًا إلى أن الأمانة تكثف جهودها في أسواق النفع العام ومن بينها سوق السمك المركزي؛ للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.