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العثور على دكتور بجامعة أم القرى متوفَّى بمسكنه.. و"شرطة العزيزية" تحقِّق

تم إعداد محضر بالواقعة وتسليمها للشرطة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة

باشرت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية أمس الاثنين العثور على دكتور، يعمل بجامعة أم القرى، متوفَّى داخل شقته التابعة للجامعة.

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" عن ورود بلاغ للجهات الأمنية من شخص، يفيد بتغيُّب دكتور يعمل بجامعة أم القرى. وبعد الاتصال على جواله أكثر من مرة، وطرق باب شقته، لا من مجيب.

وبناء عليه باشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ في إحدى العمائر السكنية بحي العزيزية، وتم فتح الباب، والعثور على الدكتور. وبعد الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفَّى.

وأضافت المصادر بأنه تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الحالة إلى مركز شرطة العزيزية؛ ليتولى التحقيق في الحادثة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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العثور على دكتور بجامعة أم القرى متوفَّى بمسكنه.. و"شرطة العزيزية" تحقِّق
سبق

باشرت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية أمس الاثنين العثور على دكتور، يعمل بجامعة أم القرى، متوفَّى داخل شقته التابعة للجامعة.

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" عن ورود بلاغ للجهات الأمنية من شخص، يفيد بتغيُّب دكتور يعمل بجامعة أم القرى. وبعد الاتصال على جواله أكثر من مرة، وطرق باب شقته، لا من مجيب.

وبناء عليه باشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ في إحدى العمائر السكنية بحي العزيزية، وتم فتح الباب، والعثور على الدكتور. وبعد الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفَّى.

وأضافت المصادر بأنه تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الحالة إلى مركز شرطة العزيزية؛ ليتولى التحقيق في الحادثة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:18 AM

العثور على دكتور بجامعة أم القرى متوفَّى بمسكنه.. و"شرطة العزيزية" تحقِّق

تم إعداد محضر بالواقعة وتسليمها للشرطة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,011

باشرت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية أمس الاثنين العثور على دكتور، يعمل بجامعة أم القرى، متوفَّى داخل شقته التابعة للجامعة.

وتفصيلاً، كشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" عن ورود بلاغ للجهات الأمنية من شخص، يفيد بتغيُّب دكتور يعمل بجامعة أم القرى. وبعد الاتصال على جواله أكثر من مرة، وطرق باب شقته، لا من مجيب.

وبناء عليه باشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ في إحدى العمائر السكنية بحي العزيزية، وتم فتح الباب، والعثور على الدكتور. وبعد الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفَّى.

وأضافت المصادر بأنه تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الحالة إلى مركز شرطة العزيزية؛ ليتولى التحقيق في الحادثة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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