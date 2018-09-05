"911" يحذّر من شبه انعدام للرؤية على أجزاء من مكة المكرمة

نتجت عن موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

دعا مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة، مرتادي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تتعرض له أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة من شبة انعدام في الرؤية.

وتفصيلاً، قال مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمنطقة مكة المكرمة: الآن شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة.

نودّ أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.