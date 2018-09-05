"الصاعدي" لنزلاء "الملاحظة" بالمدينة: أخطاؤكم ليست النهاية وهناك دوماً فرصة

قال: الحدث يتلقى أفضل الخدمات من متابعة وإعاشة وتعليم وكسوة.. جهود تُشكر

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن الأخطاء التي ارتكبها نزلاء دار الملاحظة ليست نهاية المطاف، بل إن هناك فرصة كبيرة لتعديل كل خطأ.

وأضاف "الصاعدي" خلال زيارته لدار الملاحظة بالمدينة، أن الدار هي البيئة الجاذبة المتخصصة للوقوف معكم بكل ما تُريدونه من "أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومراقبين وكادر طبي"، والمدرسة تقوم بواجباتها نحوكم من تعليم وتدريب وإقامة برامج متنوعة ثقافية وترفيهية ورياضية ومسابقات، حتى تكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع بإذن الله.

وتابع: كم من حدث تم دخوله الدار وبفضل الله ثم بفضل المتخصصين بهذا الصرح الاجتماعي عادوا إلى جادة الطريق الصحيح وهم الآن يعيشون بالمجتمع بيننا بأفضل حال.

وقام "الصاعدي" يرافقه المساعد للمدير العام لقطاع التنمية طارق بن سعد المغامسي بزيارة لدار الملاحظة الاجتماعية، وكان في استقبالهما مدير الدار سعود الترجمي، وتوجه الجميع لزيارة الأبناء الأحداث بالمدرسة، وكان في استقبالهم مدير مدرسة سهيل بن عمرو، نايف الردادي، وبدأ بجولة داخل المدرسة مطلعاً على الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، وشاهد المعارض التي أقامتها المدرسة وتهدف لتوعية الأحداث من الانحرافات بأنواعها المختلفة واجتمع بالطلاب.

وفي نهاية الجولة، تقدم "الصاعدي" و"المغامسي" بخالص الشكر والامتنان لمدير المدرسة والمعلمين وإدارة الدار على جهودهم تجاه الأحداث، لافتين إلى أننا في بداية العام الدراسي والحدث يتلقى أفضل الخدمات من متابعة وإعاشة وتعليم وكسوة وكل ما يتطلبه داخل الدار، داعين الله أن يجزي جميع العاملين في الدار خيراً على هذه الجهود التي تُذكر فتُشكر.